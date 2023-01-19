「貔貅」是什麼東西？很多人可能唸都不會唸。沒關係，不會唸，就唸半邊「比休」。貔貅據說是龍王的第九個兒子，他最厲害的一點，是他沒有屁股眼。東西只進不出，守財功效一級棒，成為民間招財進寶的吉祥物，受到許多守財奴的喜愛，紛紛加以供奉。

守財是美德

守財可以是一種美德，但要看怎麼個守法，如果變成守財奴，那就於己於人，皆非好事。

朋友懷胎十月生了個兒子，全家高興，但還沒有高興幾天，就陷入痛苦傷感，十分驚慌，因為新生兒沒有肛門。必須造肛，這種人被稱為是「造口人」造口人平均可活10-20年，現在醫學進步，加倍壽命亦甚常見。

母親的困擾

上帝造人，能進能出，設想周到。吃得愉快，排得也愉快。有時大便滿肛，重量減輕很多，真的會有輕鬆愉快感。尤其對有便秘困擾的人，更是如此。

家母四十多歲時，經常為便秘困擾，每天吃排便藥，一次一粒，家母吃到一次四粒也不見效果。然後用灌腸球，效果亦是不佳。我們是個窮苦家庭，看到母親沒有營養的東西吃，但排便卻這麼痛苦，現在回想起來，仍然對可憐的母親，諸多不捨。

上帝造人身上有兩個洞十分重要，一在上是口，一在下是肛門。缺一不可。如果真成為貔貅，守財功固然一級棒，但滿肚子財寶，出不來，最後呼天不應，呼地不靈。

大便不出很嚴重

我在擔任財政部關務署署長時，也算小官一個，十分忙碌，自己又在各大學兼課，賺點外快，補貼家用。可能認為自己年輕，拚命幹，結果出現痔瘡。坐椅子只能坐一半，上大號更是要命，大便不出，當然事態嚴重，但大便要出來的那一霎那，更是想大喊救命。後來開刀治好了，幾十年沒有再犯。

我擔任財政部長時，有天覺得人怪不舒服的，抽空去看了醫生。醫生笑嘻嘻的跟我聊天，說有點發炎，小事，開點藥吃吃就好。回去後益發覺得不對，又去看另外一位醫生。這位醫生經驗豐富，他說你是肛門附近發炎化膿，醫學名詞是「膿瘍」。他立刻用針在肛門附近抽出許多膿。他說明天一早來開刀。坦白說當時膿瘍這個詞，我連聽都沒有聽過。管他有沒有聽過，都是人體下面那個出口發生了問題。

進口與出口都要顧

所以我們人生，對於身體上各個器官，尤其是進口與出口，都要好好照顧，不能成為貔貅或成為「造口人」。那麼關於財富呢？也是一樣，我們生不帶來，死不帶去，這是上帝造人的法則。你看每個人生下來時，兩手空，死時也是兩手空空。

據說最有智慧的所羅門王遺言，死後要將雙手伸出棺外，目的是告訴世人，即使像他這樣財、權皆巨的君王，死時也是兩手空空的離去。

蘋果創辦人賈伯斯，逝世前在病床上說：世人所羨慕的財富及好名聲，我都有了，但現在這些對我都已毫無意義了。

人去愛留

金錢像肥料，撒出去才有用。滿倉滿谷肥料，如不撒出去，人們怎知道那是可以幫助植物生長的肥料呢？所以奉勸大有財富的人，要將金錢撒出去，多做愛心的事，因為只有愛可以留在世上，我們一定要「人去愛留」南宋名臣文天祥說：「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」我們現在則要「人生自古誰無死，留取愛心照人間」如果大家都能這麼做，你想這個世界該是多麼好！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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