「上位者信誓旦旦，軍事將領枕戈待旦，世界再度一腳踩進災難。

穩操勝券的入侵計畫，為何淪為生靈塗炭的多年血戰？沒有不可避免的戰爭，只有不斷犯錯的人類！」

這個場景不是發生在2022年俄烏戰爭，更不是可能發生在2026年大陸犯台的戰爭，而是在描述1914年第一次世界大戰。

在1962年名歷史作家芭芭拉．塔克曼在《八月炮火：資訊誤判如何釀成世界大戰》一書中，美國甘迺迪總統寫推薦詞，甘迺迪最後說，這本書讓他不要重蹈覆轍，因此避免了古巴飛彈危機。

一次世界大戰的爆發是人類歷史上的重大災難，導致全球超過3千萬軍民傷亡、多個歷史悠久的大帝國滅亡，甚至還埋下了另一場大戰的種子。大戰為何會發生在當時最先進文明的歐洲，芭芭拉．塔克曼追究了誰才是導致災難的「總加速師」？

如果將目光移至今天，美、台、中在這幾年關係劇烈惡化，當然，中國老是軍機擾台、武力演習威嚇台灣，可說是占首位的總加速師，但是美國，以及一味順從美國的台灣執政者，也是加速師。

大陸國家主席習近平未來將面臨艱困的幾年，他最重要的任務是合理化共產黨的統治，中共在40年前開始改革開放後，是以經濟成長、改革民生贏得政權，現在中國的經濟、政治、國際關係問題不少，2022年又創下61年來首次人口負成長，且習長於計謀，不會隨便動武，如要動武，必須有國際及台灣強烈的刺激才會鋌而走險，他要打的，是一場絕對的勝仗。

現在美國及台灣執政當局更是在營造氛圍，要把台灣打造成烏克蘭第二，從10年前開始，美國就不斷挑釁親俄羅斯的民選總統，背後鼓動橘色革命，企圖用烏克蘭來削弱俄羅斯。

俄羅斯在去年入侵烏克蘭，美歐國家紛紛軍援，烏克蘭總統澤倫斯基被塑造成抵抗暴政、爭取自由的國際英雄。但另一方面，最大受害者其實是烏克蘭人民。魯迅有句詩「忍看朋輩成新鬼」，意思是忍心看到朋友死亡嗎？如今，烏克蘭人死亡、傷殘者眾，還得眼睜睜看著自己的子女、丈夫或妻子、親人都成了「新鬼」！

而俄烏戰爭最大獲利者是美歐軍火商，以及烏克蘭和美國的政經高階人士。因為烏克蘭是歐洲名列第三腐敗的國家，僅次於俄羅斯和亞塞拜然，公共工程採購過程存在暗箱操作，價格過高。美國歐洲的軍援均缺乏查核機制。

但要台灣成為烏克蘭第二，和大陸打一場戰爭，尤其是巷戰，實在是不可能。烏克蘭面積是台灣面積的20倍，是歐洲第2大面積的國家，因此可從事內陸戰。烏克蘭人口幾乎是台灣的兩倍，俄羅斯的1/3，所以不像台灣對大陸，小國與大國的懸殊比例。

唯一相同的是美國的代理人策略，就是通過烏克蘭拖垮俄羅斯，通過台灣阻撓中國成長，新鬼是烏克蘭人或台灣人，不會是美國人。

尤其近來蔡政府要買價值55億元的14套美國「火山布雷系統」，能以10分鐘960枚的速度在台灣沙灘上部署反裝甲地雷，阻擋敵軍攻勢。蔡政府在自己的國土上布雷，是要玉石俱焚，讓台灣成為鬼島嗎？台灣年輕人忍看朋輩成新鬼，高齡人士忍看自己的子孫輩成為新鬼嗎？蔡政府要使台灣70幾年來的和平、繁榮、民生毀於一旦嗎？

芭芭拉．塔克曼在《八月炮火》一書中指出，一次大戰最大的原因是歐洲各國政府對對方敵意已定，沒有彈性，缺乏迴旋空間，箭在弦上，不得不發，一發出去，就沒有回頭箭。願2024年台灣、美國都要政黨輪替，選出一個有彈性的政府，而不是一味期許戰爭的政府。