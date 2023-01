過年當然要看賀歲片,這是代代相傳的全民行動。今年選擇眾多,英國蓋瑞奇導演的《玩命特攻:武演行動》有賀歲片必備的武打、爆炸、飛車追逐,以及他招牌的暴力與巧智,加上老了還是挺有趣的休葛蘭跨刀演出,是不錯的選擇。

電影描述間諜奧森福瓊(傑森·史塔森飾)想阻止軍火販子(休葛蘭飾)的百億交易,但不知道交易標的、也不知道交易對象,決定派軍火販子最崇拜的好萊塢巨星(喬許·哈奈特飾)出馬騙他。為了達成目的,他們得先抓住巨星的軟肋,說服巨星演出這場真人版的「不可能的任務」。

蓋瑞奇是自學出身的導演,電影以環環相扣著稱,男主角傑森·史塔森從他首部作品1998年《兩根槍管》、《偷拐搶騙》開始合作,也因此成名。蓋瑞奇這次以虛構的好萊塢巨星為主軸,對白滿滿圈內話。

好比巨星上場之間難免忐忑,懷疑自己只會演戲,怎麼可能當間諜!老間諜說,間諜跟演員其實都在演戲,所以演,就對了!不過明星還是遲疑,因為他演過這麼多戲,就是沒演過自己,間諜趕緊拿出絕招,「這會是你演過最偉大的角色!」拍馬屁拍得大明星內心舒坦極了。我也忍不住想像喬許·哈奈特其實在扮演湯姆·克魯斯。

蓋瑞奇還在電影裡偷渡自己最愛的老電影《虎豹小霸王》。他童年看到這部片,就決定自己未來要當導演,15歲就退學入行學拍片。他讓史塔森潛入烏克蘭黑幫豪宅時,看到電視上剛好播出保羅·紐曼騎腳特車載著美女、響起主題曲《Raindrops keep falling on my head》的片段,整個潛入過程如音樂般行雲流水,喚醒聽眾的懷舊情懷,感受得到拍片的蓋瑞奇正在做自己最喜歡的事情,就是拍電影;而片中角色也正在做自己最喜歡的事,就是破壞別人的陰謀。

台灣片商讓蓋瑞奇接連兩部片冠上「玩命」二字,有對《玩命關頭》揩油之意,其實大可不必。這部片裡面有休葛蘭就有趣味,又有土耳其安塔利亞的美麗風光,以及杜拜哈里發塔的壯觀街景,頗有帶著觀眾環遊世界的感受;不過大明星出任務的題材,已經在尼可拉斯凱吉主演的《超吉任務》裡淋漓盡致的玩過一輪,確實減少驚奇感受。

電影裡把間諜看成一家公司底下的不同小組,彼此之間還要競爭業績,因此傑森·史塔森看起來就像是體格很好的業務員,最厲害的不是拳腳,而是嘴上功夫!他的「電梯十秒鐘自我行銷術」出神入化,讓對白饒富趣味。

我最好奇的是片中這個百億美金的武器確實很神,透過AI串聯全球自動控制的武器,建議國防部參考,有了這個,誰還需要上個世紀又傻又笨的布雷系統?(作者為作家)