過年當然要看賀歲片，這是代代相傳的全民行動。今年選擇眾多，英國蓋瑞奇導演的《玩命特攻：武演行動》有賀歲片必備的武打、爆炸、飛車追逐，以及他招牌的暴力與巧智，加上老了還是挺有趣的休葛蘭跨刀演出，是不錯的選擇。

電影描述間諜奧森福瓊（傑森·史塔森飾）想阻止軍火販子（休葛蘭飾）的百億交易，但不知道交易標的、也不知道交易對象，決定派軍火販子最崇拜的好萊塢巨星（喬許·哈奈特飾）出馬騙他。為了達成目的，他們得先抓住巨星的軟肋，說服巨星演出這場真人版的「不可能的任務」。

蓋瑞奇是自學出身的導演，電影以環環相扣著稱，男主角傑森·史塔森從他首部作品1998年《兩根槍管》、《偷拐搶騙》開始合作，也因此成名。蓋瑞奇這次以虛構的好萊塢巨星為主軸，對白滿滿圈內話。

好比巨星上場之間難免忐忑，懷疑自己只會演戲，怎麼可能當間諜！老間諜說，間諜跟演員其實都在演戲，所以演，就對了！不過明星還是遲疑，因為他演過這麼多戲，就是沒演過自己，間諜趕緊拿出絕招，「這會是你演過最偉大的角色！」拍馬屁拍得大明星內心舒坦極了。我也忍不住想像喬許·哈奈特其實在扮演湯姆·克魯斯。

蓋瑞奇還在電影裡偷渡自己最愛的老電影《虎豹小霸王》。他童年看到這部片，就決定自己未來要當導演，15歲就退學入行學拍片。他讓史塔森潛入烏克蘭黑幫豪宅時，看到電視上剛好播出保羅·紐曼騎腳特車載著美女、響起主題曲《Raindrops keep falling on my head》的片段，整個潛入過程如音樂般行雲流水，喚醒聽眾的懷舊情懷，感受得到拍片的蓋瑞奇正在做自己最喜歡的事情，就是拍電影；而片中角色也正在做自己最喜歡的事，就是破壞別人的陰謀。

台灣片商讓蓋瑞奇接連兩部片冠上「玩命」二字，有對《玩命關頭》揩油之意，其實大可不必。這部片裡面有休葛蘭就有趣味，又有土耳其安塔利亞的美麗風光，以及杜拜哈里發塔的壯觀街景，頗有帶著觀眾環遊世界的感受；不過大明星出任務的題材，已經在尼可拉斯凱吉主演的《超吉任務》裡淋漓盡致的玩過一輪，確實減少驚奇感受。

電影裡把間諜看成一家公司底下的不同小組，彼此之間還要競爭業績，因此傑森·史塔森看起來就像是體格很好的業務員，最厲害的不是拳腳，而是嘴上功夫！他的「電梯十秒鐘自我行銷術」出神入化，讓對白饒富趣味。

我最好奇的是片中這個百億美金的武器確實很神，透過ＡI串聯全球自動控制的武器，建議國防部參考，有了這個，誰還需要上個世紀又傻又笨的布雷系統？（作者為作家）