副總統賴清德18日接任民進黨主席後，行政院長蘇貞昌19日也提出內閣總辭，執政團隊將面臨由「蔡蘇體制」過渡到「蔡賴共治」的關鍵時刻，未來1年掌握政權與黨權的兩人能否捐棄前嫌、密切合作，攸關2024是否能繼續執政。賴清德表示，他將扛起帶領民進黨邁向新局的重責大任。但賴清德除了必須革新民進黨近期的黑金、論文抄襲等醜聞外，未來想競選總統大位的他，更得面對各界對他的台獨立場是否能「和平保台」的質疑，尤其是中國大陸和美國。

賴清德近期一再澄清他所謂「務實台獨工作者」的意涵，表示他是「務實地認定台灣已是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要」，並強調會繼續蔡英文總統的兩岸路線，還呼籲對岸應以蒼生為念。然而，這段話了無新意，根本不能獲得北京的正面回應。

另一方面，不知是湊巧或刻意安排，倫敦《金融時報》日前刊登一篇〈美國擔憂賴清德可能令兩岸緊張升高〉的專文，評析賴清德過往的兩岸說法，還點出賴蔡之間的細微差異，足以讓華府的憂慮揮之不去。由於《金融時報》曾在10年前報導美國國安官員質疑蔡英文能否維持兩岸現狀，而蔡英文後來競選總統落敗，加上這篇報導的撰稿記者與民進黨關係匪淺，因此「美國疑賴」的傳聞受到廣泛討論。

在賴清德接任民進黨主席後，美國在台協會（AIT）19日表示，美方期待與賴清德合作，盼促進雙方共享的民主價值和共同利益。但這和2021年朱立倫接任國民黨主席時的說法相同，顯示美國對賴清德的確還處於觀察階段。

部分民進黨人士為賴清德辯護，稱重點應放在「務實」，因為他的兩岸立場不會逾越蔡英文的四個堅持，「進化中的賴清德」應該可以讓美方放心。只不過，賴將會是我國首位曾公開主張台獨的總統候選人，中共勢必斷然拒絕與之接觸，兩岸關係不可能有和緩機會。對此，上述《金融時報》記者就提到，急於改善美中關係、為雙方互信畫定「護欄」的美國，極可能會在民進黨確認提名賴之後，與其做「一番犀利且直白的對話」。

為了總統大位，賴清德開始淡化其鮮明的台獨色彩，但依然改不了民進黨政治口水多過具體政見的弊病。「抗中保台」被選民唾棄，賴就改稱「和平保台」，為的是繼續在「中華民國台灣」掩護下，保留伺機炒作兩岸對抗的選舉策略，根本沒有確保台海和平穩定的真心。

賴清德辯稱，民進黨雖在1991年通過《台獨黨綱》，但目前的兩岸政策服膺1999年的《台灣前途決議文》。這是似是而非的詭辯，更是兩岸關係陷入險境的主要癥結，因為任何政黨的政治主張都不能超越憲法之規範，而民進黨的台獨路線只會導致台海衝突。中華民國不等於台灣，因為我國領土仍包括大陸地區，因此主張兩岸對等對話絕非是出賣國家主權，而是為人民爭取並維護台海和平穩定的機遇。

簡言之，台獨既然沒有成功的機會，「和平保台」更是換湯不換藥的仇陸敵意，所謂的「務實」當然就淪為矇騙選民的贅詞。賴清德試圖以沖和謙虛的低姿態贏得好感，還是難以抹滅人民心中對兩岸可能因台獨而爆發戰爭的疑惑，當然也難逃各方檢驗其兩岸主張的法眼，包括中國大陸及美國。在大陸不可能接受賴清德的兩岸路線之下，如果美國的「疑賴論」也無法消除，那賴清德的總統之路注定難行。（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）