從「千呼萬喚要他辭」到「千扭萬捏辭不掉」，繼創下總統民選後行政院長在任最久的紀錄後，蘇貞昌又締造了閣揆「像辭又不像辭」、請辭過程拖得最久的新紀錄！

本來責任政治清清楚楚，蘇貞昌這閣揆一做4年，歷經中央、地方兩次大選，此次九合一選舉民進黨慘敗，身為最高行政首長根本想賴也賴不掉，民調數據更是明明白白要他走人，但他就是能像其臉書上說的「堅此百忍，頂住笑罵」，硬是把一場請辭秀演成一齣欲走還留、歹戲拖棚的懸疑劇。

蘇貞昌到底是否真心想辭？蔡英文是否一直慰留他？至此已經籠上迷霧，外界更摸不清楚他和蔡英文兩人私下真正的對話是什麼。回過頭來看，之前媒體上持續有蘇將請辭、陳建仁將任閣揆的報導，有人說那是要蘇下的人放的話，蘇其實不想走；後來又有報導稱，蘇不辭了，即使辭也會是隱形的「太上閣揆」，各種內幕還真是怎一個亂字了得！

蔡總統則是從頭到尾沒明確表過態，不知是還沒下定決心，還是有難言之隱？倒是蘇貞昌19日自己說，他在敗選當夜就跟總統請辭，蔡兩度慰留，這次他再請辭，不過總統有沒有留，蘇沒說，總統府的聲明也未提「准辭」，只說農曆年期間啟動內閣調整作業。

蘇走不走、閣揆留不留、若走換誰當，這一連串連環套般的問題，一再變成蔡蘇之間的延長賽，民意要問：蔡蘇兩人如此裝模作樣、真假虛實，這又是在演哪一齣戲？而在這一齣宮鬥戲下，蘇貞昌辭或不辭、蔡英文是留或不留，真的已經不重要了，即使蘇辭了，如此拖拉詭詐，留下的也只有人民對民進黨更多的反感。