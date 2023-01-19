隨著新冠疫情趨緩，全球終於在踏入2023年之始鬆綁邊境管制、邁向正常生活。當台灣邊境面向全世界敞開之際，蔡政府為德不卒，仍是秉持以往「反中」、「卡中」原則，未全面開放小三通，硬是讓3年未回台、殷切期盼回家過年的台商和學子們花錢費時地繞一大圈子從港澳回台。我常想蔡政府執政以來的反中政策和舉措究竟是欲懲罰大陸，還是自己同胞？這種損不到人、又不利己的作法是有何意義？

近日一起大陸產製的螺螄粉包裝袋上廣告標語事件，讓我再度看到蔡政府的抗中過度反應。這款螺螄粉包裝袋上寫著「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」，這句看似打情罵俏的土味情話，竟被台灣基進黨議員質疑是統戰標語，有統戰意味之嫌，蔡政府順水推舟，旋即以未開放大陸螺螄粉進口為由，禁止各電商通路販售，並稱坊間若有商品皆已違反進出口法，一夕之間台灣電商平台上已搜尋不到任何一款螺螄粉了。

令人不解的是，螺螄粉過去兩、三年在台灣很流行，許多賣場、超商和電商均有販售，並非是一項陌生、新上市的商品，還有像是黃飛紅麻辣花生米、魔芋爽辣條等諸多陸製食品，在國內市場上業已銷售多年，民眾從未耳聞竟是非法食品。經濟部國貿局現卻突稱此類食品乃為非法食品，並協調食藥署、縣市衛生局等單位啟動聯合稽查，查緝走私商品。讓人不禁懷疑，蔡政府趁年前加強查緝陸製食品的舉動，當真是為了食安？這些年來不知已有多少噸的螺螄粉和花生米已吃下肚了，若真有食安疑慮，前述這些政府單位難道沒有失職嗎？比起賣家，更該追究的是那群視而不見、充耳不聞的政府官員。檢調單位和監察院實應立即啟動調查，徹查清楚其中是否有官商勾結的不法情事。

蔡政府執政這幾年兩岸政治關係惡化，連帶影響兩岸經貿關係與民生經濟的交流發展。原本在馬政府時代建立了良好的兩岸經濟合作和互惠架構基礎，因蔡政府毫不掩飾地顯現對中國的敵意與偏見，以及處處找碴的作風，似也搖搖欲墜，不知還能走多久。當蔡政府指責中國大陸對台灣進行不公平貿易和歧視性待遇時，可曾捫心自問，台灣對大陸的貿易和企業待遇又何嘗不是呢？

中國大陸的崛起的確讓全世界感到敬畏與不安。但面對日益強盛的中國，大概除了世界霸主美國外，有智慧的國家縱不屑與之親近，亦絕不與之交惡，不會像蔡政府採取硬碰硬的對撞作法，與對岸大陸搞到劍拔弩張的地步。蔡政府應是罹患了「廣泛性中國焦慮症」，只要見到「中國」二字和涉及「中國」有關的人事物，就會精神緊繃、焦躁不安、草木皆兵，以致專業認知和判斷能力大幅下降，常不分青紅皂白地對環繞中國概念的許多事情予以歧視打壓。

從蔡政府的中國焦慮症狀至少反映出了兩件事：一是了解自身執政能力不足，無力抗中；二是缺乏對台灣社會和自由民主體制的信心，故採取圍堵封鎖政策，盡可能地限制台灣民眾接觸中國大陸，防範各種形式的統戰滲透台灣人生活。這些年蔡政府打著資安、食安和國安的名義禁售的陸製產品、設備和服務不計其數，熱心網友早就列好一張禁售黑名單並隨時增添品項中。

從歷史經驗和人性角度來看，政府對人民的束縛和限制越多，人民欲挑戰和反抗禁令的程度會越強，民進黨政府該是十分了解這一點的。不過遺憾的是，她的走向越來越像威權時期的老國民黨和她所討厭的共產黨。若說兩岸一家親，就政治上而言，兩岸政黨還真是一家親。（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）