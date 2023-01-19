史上懸念最深的內閣總辭，終於在19日、中央政府總預算三讀通過後有了新發展。行政院長蘇貞昌透過臉書表示將向總統蔡英文提出總辭，不過，他的話中有話。蘇寫道：「請總統儘速指派新的閣揆，我將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局。」顯然，在蘇貞昌寫下這篇堅定表明辭意的臉書當下，他還不知道誰會接任他的位子。

連日來外界盛傳前副總統陳建仁可能是新任的行政院長，但他在19日見報的訪問中，卻明白表示「蔡總統沒有徵詢我、沒有問過我。」傳聞言之鑿鑿，連綠委都有多人證實，但陳建仁卻直言相關報導並不正確。究竟是怎麼一回事，實在是頗有蹊蹺。

另一方面，在19日之前，蘇貞昌一直給外界戀棧、不想走的印象，因為他沒有循慣例在去年民進黨九合一大敗後的第一時間請辭負責，而是口頭請辭後就接受蔡總統慰留，之後還在跨年夜貼出以「注意看，這個男人太狠了」為標題的影片，宣揚自己的政績，因為配音和剪輯方式都跟大陸常用的電腦語音配音非常類似，當時還被網友大大取笑了一番。

之後蘇貞昌以明末忠臣袁崇煥自居，表示「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」許多人解讀他就是在向蔡英文喊話，只要「蘇崇煥」不走，就可以替她擋下清兵；至於清兵是誰，不少人認為正是名字也有個「清」字的副總統賴清德，因為賴當選民進黨主席後掌握黨權，可能與蔡英文分庭抗禮。

正是因為有這麼多積極表現的動作，因此外界始終認為蘇貞昌留戀權位、不肯放手。但19日他卻出人意料之外地主動表示請辭，且強調是「再」度向總統請辭，甚至暗示蔡英文還沒有指派新任行政院長前，他就決定要走人，表明蘇辭意甚堅，八匹馬也拉不回來了，根本就不是他不肯下台，是蔡英文一直敲不定繼任人選，才會讓這齣閣揆下台戲如此歹戲拖棚。

而在蘇貞昌先聲奪人、以臉書宣布請辭近2個鐘頭後，總統府才表示將在農曆年期間啟動內閣調整作業，證明蘇貞昌確實是在蔡英文還沒有找到繼任人選前就宣布請辭了。從某個角度來看，蘇貞昌的臨去秋波頗有將了蔡英文一軍的意味。 儘管眾所周知，蔡英文與蘇貞昌並不麻吉，兩人間甚至本來頗有嫌隙，不過，內閣總辭、改組搞到這麼難看加難堪，在台灣的官場實在是非常罕見。自去年九合一敗選至今已經超過1個半月，為什麼蔡英文一直搞不定誰來接任行政院長？是民進黨輸到集體失志，大家都暫時不想多惹塵埃？還是蔡英文太多算計，硬是要找可以讓她垂簾聽政的閣揆，因此即使是有鴻鵠之志的人也不想淌這渾水？

無論如何，內閣改組一路變化莫測，如今蘇貞昌不演了、揮一揮衣袖走人，球到了蔡英文手上，她要負最後的責任。10天年假應該夠蔡英文找人了吧！（作者為資深媒體人）