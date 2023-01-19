期頤之年的季辛吉17日又在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）年會發表對世局的看法，對俄烏戰爭、美中關係，及台灣問題發表高論。 多年來他對國際局勢發表的意見都會受到各國政府及媒體高度的關注，這一次也不例外。

對烏克蘭加入北約的態度，季辛吉做了360度的翻轉，他認為烏克蘭的加入是「合理的結果」；季辛吉說俄烏開戰前他反對烏克蘭加入北約就是擔心會引發戰爭；但事態發展到今天，烏克蘭保持中立已「不再有意義」。對於台海問題，季辛吉認為美中兩國必須採取具體行動改善關係，而台海兩岸應避免「立即攤牌」。

季辛吉是一個現實的地緣政治學者，他認為國際間追求的最高目的是一個穩定的、平衡的國際架構。他在哈佛大學撰寫的博士論文《復原的世界：梅特涅、卡斯雷與和平問題，1812～1815》中指出，19世紀歐洲的歷史顯示，奧地利的梅特涅與英國外相卡斯雷從不把和平作為追求的鵠的。如汲汲於和平就不免受到拿破崙的擺佈；拿破崙可以隨心所欲提出要求以換取對手所嚮往的和平。拿破崙敗亡之後歐洲領袖得到一個共同的看法，即每一個國家的生存權利不應受到威脅；亦即在承認現存的國際秩序之下，一個國家才會追求有限度的目標。到今天，他基本的想法並沒有改變。 他一向認為面臨擾攘不安的世界，美國所尋求的最高目標不必是和平，而是一個穩定的國際架構與秩序，而和平只是穩定的國際秩序之下的副產品；以和平為鵠的只能曲從對方的需索，並引致國際間是不穩定。季辛吉認為國際間無所謂是非善惡，他也無意營造一個適合民主生長的國際環境，而意識形態也不應成為發展國與國間關係的阻礙，只要國際秩序平穩即可。他拋棄了傳統的理想主義色彩，從現實的觀點出發，不談民主、不談反共，只求維穩平衡。

由他的觀點來檢視今天他對俄烏戰爭「以領土換取和平」的和談建議，及轉轍支持烏克蘭加入北約，但仍然要保存俄羅斯重返國際社會的機會，言下之意就是保存俄羅斯的力量，作為一個歐洲地區的權力平衡者，也就不足為奇了。

他對於美中兩個大國的衝突，尤其是都擁有核子武器，對於國際秩序的穩定會帶來很大的風險，因此他不贊成美中之間「無休止的對抗」，雙方需要以外交手段採取具體的措施來改善關係，季辛吉的眼中，台灣只是可能帶來地區動盪的因素，早被他邊緣化了！（作者為前駐以色列特任大使）

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