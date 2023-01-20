陳瀅貞教導學生學習鋼琴。（ 陳瀅貞供圖）

「轉眼間在這裡已經十年了，緣分讓原來相隔海峽兩岸的我們神奇交織在一起。」來自台灣桃園市八德區、現年39歲的陳瀅貞回憶著過去的一幕幕笑著說。

十年前，陳瀅貞在泰國旅遊時，第一次遇見她的愛人。陳瀅貞說，她的愛人是福建寧德福鼎人，剛到福鼎時，由於兩地生活和工作習慣的不同，還是非常不習慣，「很想家，想念親人和朋友。」

不習慣的，還有陳瀅貞的父親。「福鼎在哪裡？」「在福鼎一頓三餐吃得飽嗎？」「福鼎交通方便嗎？」……得知自己的女兒將要遠嫁福鼎後，陳瀅貞的父親心裡充滿了擔心。

為讓父親放心，陳瀅貞和丈夫帶著父親來到了福鼎。這一趟福鼎之旅，也改變了其父的感觀。「福鼎山明水秀，景色宜人，空氣清新，交通方便，特別是福鼎人熱情好客以及各種各樣誘人味蕾、回味無窮的美食，極大地觸動他的心靈。」

陳瀅貞在家中排行老大，還有一個弟弟和妹妹。疫情前，台灣的家人每年都會到福鼎看望她。雖然因為疫情，陳瀅貞已經三年沒有回台灣，但家人對其在福鼎生活都很放心。

如方文山作詞的《我們同唱一首歌》，「家鄉話，讓遊子，想起家，想回去，團圓啊」「尋根路，你我對話，穿越了海峽，兩岸從來是一家」……「原來我有兩個家，台灣是我的家，大陸也是我的家，兩家原來是一家。」陳瀅貞說。

●夫妻同心創業 平淡又精彩

「伴隨著孩子的出生，一些福鼎朋友的照顧，慢慢地，我也習慣了這裡的生活。」陳瀅貞說，這十年，十分感恩這裡的親人，感謝台灣的家人以及那些關心幫助她的朋友，十年點點滴滴、風風雨雨，有太多的美好回憶。

在福鼎，陳瀅貞從事過很多工作，在幼兒園當過老師、在台灣灝學當過英語老師、在繪本館也當過講師，最終因為從小學習鋼琴，她選擇當一名鋼琴老師。

陳瀅貞說，因為自己的愛人是教吉他的，所以兩個人一起開了一個工作室，到現在已有三年，學生40餘人，有成人也有小孩。其間，陳瀅貞常常帶孩子進行舞台表演、戶外彈唱，生動的教學方式讓小朋友很是喜歡。

「我很熱愛這份工作，不僅能夠做著自己喜歡的事，還能兼顧家裡。」陳瀅貞說，雖然生活過得簡單平淡，但在平淡裡面又覺得很精彩，自己在這裡很開心。

對於今後的生活，陳瀅貞說，在工作空閒之餘，想和家人一起去其他地方走走看看，多感受下大陸的美景風光。此前她曾在西安交通大學上學，有機會的話也想回母校看看。

●大陸春節年味十足

今年，將是陳瀅貞在大陸過的第十一個春節。「春節是大陸傳統節日之一，台灣每年也都會過春節，但相比之下，福鼎這邊年味更重，喜慶氛圍更濃厚。」陳瀅貞說。

兩岸血緣相親，文緣相近，過年吃年夜飯，給小孩子包紅包，守歲……「大陸過年與台灣過年大同小異。」陳瀅貞說，大陸過年放鞭炮，讓人感覺年味十足；走親戚的風俗也很熱鬧。

疫情防控期間，陳瀅貞只能通過視頻線上拜年的方式給家人們送去祝福。如今，隨著疫情防控措施的優化調整，陳瀅貞計劃2月份回台灣看看家人、朋友，和他們分享在大陸的點點滴滴。

陳瀅貞一家四口合影留念。 陳瀅貞 供圖

「以前回台灣常坐飛機，搭過『海峽號』，繞過小『三通』。」陳瀅貞說，聽說大陸有規劃把高鐵修到台灣，我和愛人都很興奮，希望有一天帶上孩子一起從福鼎坐高鐵，回家看看。（呂巧琴、林榕生）