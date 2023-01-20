日前台灣民意基金會民調顯示台灣「疑美論」興起，尤其是年輕世代。雖然整體有5成3民眾不認為「美國軍援台灣會將台灣推向戰爭」，但20歲到24歲的年輕人卻有51.5%表示「非常同意」或「還算同意」。或許戰爭對年輕世代的影響超過年長者，因而畏懼或不願發生戰爭的傾向更為明顯。如果是這原因，那麼20歲以下的台灣人，或許將更懷疑美國對台灣別有用心。

對此，不久前來台訪問的美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）在政大演講中批判。他指出，認為美國準備把台灣烏克蘭化的論點「和北京的宣傳有點像」，邏輯荒唐錯誤，甚至嘲諷「荒謬的氣味，就像台北夜市的臭豆腐一樣臭」。但美國真能怨懟台灣「疑美論」的興起嗎？博明搞不清楚，臭豆腐對美國人來說很臭，但對台灣人來說，吃起來很香。

其實台灣出現「疑美論」是很不尋常的。從美國與中華民國邦交的歷史來看，即便1979年斷交，美國不再承認中華民國，台灣仍一直是美國的堅定盟友。無論藍營執政或者綠營執政，無論兩岸政策是「和中」抑或是「抗中」，外交政策的基調都是「親美」。然則為何會出現「疑美論」？雖然民進黨主席賴清德呼籲「不能讓懷疑美國的言論成為社會共識」，但無風不起浪，問題或許是出於美國而不是台灣。這兩年美國在台灣議題上的操作，純粹只為自己利益的現象過於明顯且急躁，才會引起台灣年輕人的擔憂。

美國操作台灣議題的「話術」

以博明的言論為例，這位和美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同被中國大陸制裁的政客曾在記者會上表示，他認為台灣的半導體產業非但不能成為防衛台灣的「矽盾」，反而是北京想侵台的導因，因此美國提升半導體產業市占率，將有助降低北京侵台動機。

博明指出，中國想控制半導體產業，不再仰賴從台灣或美國進口，如此就可輕易將其他國家當作「人質」，例如對澳洲的做法，因此美國跨黨派的共識是絕不能讓中國獲取這樣的控制力。美國除了實施晶片出口管制外，也積極提升自身的半導體產能，如此才能讓北京三思，即使攻占台灣也不能獨占全球半導體市場；因此台美在半導體領域合作，將有助於創造一個更能嚇阻中國侵台的全球經濟體系。

這論述乍看合理，其實大有問題，不僅隱藏著美中霸權競爭的假定，還存在犧牲盟邦以維持美國霸權的邏輯。只要是立足於台灣利益，都將難以接受。

所謂「絕不能讓中國控制半導體產業」，即意味著美國認為應該繼續由美國控制。擔心中國可輕易將其他國家當作「人質」，則反映現在是美國將其他國家當作「人質」，例如施壓荷蘭和日本共同制裁中國半導體產業。這顯示美國推動「美中競爭」的本質就是應對中國挑戰，繼續維持美國霸權。不過美國基於自己的國家利益採取積極行動，是理所當為，台灣人沒有什麼好抱怨。

然而，強調「台美在半導體領域合作，有助於創造一個更能嚇阻中國侵台的全球經濟體系」，卻是操弄「話術」，將美國自己利益，包裝成台灣的利益；這就有些過頭。無論從任何角度，美國施壓台積電赴美設廠，都是有利於美國而不利台灣。因而拜登總統才會興奮地宣布：美國製造業回來了！而台灣則在經濟上有被掏空的疑慮，台積電的高雄廠即被緩建。安全上疑慮更深，「護國神山」被搬走，能不擔心嗎？如果這樣還要被說成是為台灣著想，讓台灣情何以堪？

所以博明才會想說服台灣人：台積電不是「矽盾」，反而引誘北京入侵，搬到美國反有利台灣安全。但這種「話術」只會讓台灣人更難過。這豈不是明確表態，美國不會因台灣生產全球9成的先進晶片，就出兵保衛台灣，所以沒有什麼「矽盾」？美國之前確實很擔心，商務部長雷蒙多就講過「令人徹夜難眠」的重話。現在當然可以放心了，因為台積電已經到美國設廠。

將台灣擁有台積電，列為北京想侵台的原因，完全不合邏輯。「台灣半導體之父」張忠謀已經說得清清楚楚，一旦發生戰爭，台積電就毀了。即便中國想拿半導體先進產能，動武結果也只得到個空殼甚至是廢墟。真認為中國戰略家的腦袋都是漿糊？

因而博明的說法，只會讓腦袋清楚的台灣人認為，美國占了便宜還賣乖。進而質疑：拜登政府所謂的共同利益、價值觀與合作，都只是包裝美國利益的話術而已。「美國優先」的實質不變，只是前任的川普總統敢講清楚。

歐洲盟邦也質疑美國

事實上，質疑美國犧牲盟友成全自己利益，不是只有腦袋清楚的台灣人，美國歐洲盟邦同樣如此。美國以制裁俄羅斯入侵烏克蘭為由，要求盟邦抵制俄羅斯的石油與天然氣，讓歐洲能源價格暴漲，美國油商則大發利市。生產成本墊高的歐洲企業不得不尋找新的生產基地，美國則透過《降低通膨法案》提供補貼，吸引製造業到美國，造成歐洲「去工業化」危機。法、德對此提出抗議，但美國不理。

德國總理蕭茲在中共20大結束後，即率團訪問北京；其他歐洲領導人，也利用峇厘島G20峰會期間，紛紛尋求與習近平會晤。這種打臉美國的作法，都暗示對美國只顧自己利益的做法不滿。

更明確的訊號，是荷蘭遲遲不同意加入美國對中國半導體制裁的行列。美國在要求荷蘭拒絕出口ASML最先進的EUV光刻機到中國後，現在想進一步將限制擴大到前個世代的DUV光刻機，以更徹底的封殺中國半導體產業，但未考慮這將造成ASML與荷蘭整體半導體產業的損失。如此等於美國自己獨享打壓中國半導體產業的利益（因為先進晶片將由美國製造），卻要盟邦付出代價。這種「美國優先」的操作和要求盟邦抵制俄羅斯能源異曲同工：美國獨享天然氣價格暴漲與製造業回美國的利益，付出代價的卻是歐洲人。

美國施壓荷蘭已有一段時間，且態度愈來愈強硬，荷蘭擋不住，不得不同意配合，但要求美國補償損失。這不容易，因為此例一開，就會有其他國家要求比照。美國聯邦政府現在財政非常緊張，債務已達31.4兆美元的借款上限，要美國掏腰包可不容易。僵持多久，就讓我們看下去吧。

這就是美國的問題。美國要維持霸權應對中國挑戰，合理，但從盟邦吸血來茁壯自己卻不合理。強硬施壓的態度已經引起歐洲人不滿，比利時首相德克魯（Alexander De Croo）即將美國這種咄咄逼人的行徑比喻成惡霸。

在台海同樣如此。台美合作是互惠，應該相互尊重，因為台灣固然需要美國協防台海，美國同樣需要台灣守住第一島鏈，否則將喪失西太平洋海權。所謂「美國是為台灣好，台灣應該要犧牲一些」的「美國爸爸論」，在台灣利益、台灣價值與台灣人尊嚴之前，是說不通的。

搬走「護國神山」台積電，還要台灣人說謝謝的「話術」，是把台灣人當傻瓜，讓人感到噁心。台灣興起「疑美論」有其理由，美國不能怨懟，因為那是美國自己造成的。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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