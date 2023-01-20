喜歡對外放話的外交部長吳釗燮耐不住寂寞，又放言高論了，上次是法國，這次換成英國，在接受英媒專訪時說，中國武力犯台的機率升高，2027年是北京最有可能採取行動的時間點。他並罕見指出，台灣的「現狀」可能「無法永遠維持下去」。

吳釗燮是外交部長，不是國防部長，怎麼一天到晚老想著打仗啊！2027年北京最可能採取行動，這麼重要的事怎不先告訴國人，反而先去跟外國人講，誰允許你說的，這不是總統的職權嗎？難道你也感覺快下台了，開始大動作保位了嗎？

當然不！這裡面的貓膩深了，2024蔡英文最不願見到的接班人就是賴清德，寧給外人不給家臣，所以想方設法阻斷賴的總統路。北京打台灣不是吳釗燮說了算，不搞台獨就不可能兵戎相見，而誰最可能破壞現狀呢？當然是｢務實台獨｣分子，國內年輕人不想打仗、老美現階段也不想過分撩撥中共，只想賣武器給台灣，就這樣，賴清德還沒｢務實｣呢，可能就先被做掉了。

賴清德的總統夢一波三折，沒想扯後腿的都是自己人。改組後吳釗燮肯定是不降反升，且走著瞧！

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