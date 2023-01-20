大陸新任外交部長秦剛首次出訪，就延續北京30多年來的傳統，首先訪問非洲國家，長達一星期的行程，先後訪問衣索比亞、加彭、安哥拉、貝南、埃及等非洲五國以及非洲聯盟總部、阿拉伯國家聯盟總部。秦剛前腳剛走，美國財政部長葉倫後腳就跟上。

美國提峰會 轉趨積極

上個月，美國在華盛頓舉辦美非領袖峰會，邀請50個非洲國家的領導人出席，拜登總統稱美國是非洲國家的「首選合作夥伴」。中美在非洲持續角力，但手段與訴求有了些微的變化，全球治理成為中美對非洲的重要訴求。

大陸前外長、現任中共中央對外辦事處主任王毅去年年底於「2022年國際形勢與中國外交」研討會開幕式上發表演講時指出，2023年中國大陸外交有六大任務，其中一項是全球治理。他期許中國外交致力於構建人類命運共同體，弘揚全人類共同價值，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。

秦剛在非洲會見記者時，呼應王毅的理念，提出四大建議：一是推進中非實體交往和理念相通，支持南非當好金磚國家輪值主席國，支持烏干達辦好不結盟國家首腦會議。

二是以中國式現代化為非洲提供新機遇，繼續支持非盟引領非洲國家走上符合自身國情的發展道路。

三是擴大對非貿易，推動中非融投資合作高品質發展。

中國推經驗 和平發展

四是捍衛發展中國家團結合作，堅守全人類共同價值，維護多邊主義，促進國際關係民主化，增強非洲國家在聯合國安理會等國際組織中的代表性和發言權。

除投資與發展議題外，秦剛承諾努力協助提高非洲國家在全球治理的地位與角色。

相對於中國大陸的長期深耕，美國在非洲經營的步伐不僅落後，而且凌亂。美國長期忽視非洲，直到2014年在歐巴馬政府時期才舉辦了首屆峰會。川普不但不重視甚至出言不遜，羞辱非洲國家。隔了8年之久，美國再度舉辦美非峰會。美國承諾在未來3年向非洲提供至少550億美元的援助，並宣布總統拜登今年將親赴非洲訪問。拜登在峰會期間也公開支持「非洲聯盟」以永久會員身分加入20國集團（G20），重申了美國對非洲國家擁有常任理事國席位的支持。

但是全球治理不只是能否進入權力的俱樂部，更重要的是全球危機以及當地困境的解決，所以全球治理不脫在地治理或國家治理。許多非洲國家陷入內戰、貪腐、基礎建設不足等嚴重治理問題，被認為是所謂「失敗國家」或是川普口中的「糞坑國家」。根據位於華盛頓的和平基金會公布的2021年脆弱國家指數，非洲國家中22國列入警戒，29國列入警告。

對這些國家而言，迫切需要的不是制度的推銷，而是提高治理能力與政治穩定，亦即「善治」（good governing）比「善政」（good government）重要，這些國家的失敗是全球治理的缺口。秦剛在同非盟委員會主席法基舉行共同記者會時強調，沒有非洲的和平與發展，就沒有世界的穩定與繁榮。

中國大陸的基建能力與治理效能，對非洲國家有很大的吸引力。秦剛出訪的衣索比亞是非洲大陸第二大人口國家，近年來一直深陷內戰。最近政府已經和反政府軍提格雷人民解放陣線達成停火協議，仍需更進一步的根本解決。中方這次提出「非洲之角和平發展構想」，希望協助地區國家實現團結自強和繁榮穩定。中方還出資協助衣索比亞成立非洲疾病控制中心，衣索比亞也表示願同中方加強「治國理政」經驗的交流。

非洲需要的是團結合作，而不是陣營對抗，非洲應該是國際合作的大舞台，而不是大國博弈的角力場，這是許多國家的心聲與期望。