當紅韓劇《財閥家的小兒子》裡，主戲是財閥家的勾心鬥角，但背景也舖陳了韓國30年來的奮鬥史。想到韓國如何從低微中艱難前行，最後一飛沖天，實在不得不讓人佩服。

這部戲裡能看到三星、現代等財閥的影子，主角宋仲基因為重生而能預知未來，包括盧泰愚當選、1997年亞洲金融風暴、.com泡沫、911恐攻等，他力主投入汽車和半導體業，也在聽到「韓國電視劇和歌曲會不會流行到外國」時，露出意味深長的笑容。他之所以能胸有成竹，是因為知道未來韓國會有多成功，而這個成功故事，舉世看一遍，可謂獨一無二。

韓國第一個讓人敬佩的，是那強大的拚勁。韓國人性格上很敢冒險，看到機會先衝了再說，跌到斷手斷腳也不怕，所以可能敗得很慘，也可能大贏。過去韓國是列強環伺中的小國，受盡了壓迫屈辱，因此心理深層有一種集體的「恨」，拚命想出人頭地，也非常有愛國心。金融風暴時國家破產，接受IMF金援對韓國來說是莫大的國恥。當時民眾紛紛捐出金飾，國家財政也力行改革，僅用了3年8個月就提前償還債務。韓國的汽車、電子、網路也在這30年間蓬勃成長，三星手機全球市占第一，LG家電、現代汽車行銷全球。

第二個讓人敬佩的是韓流掃遍全球，台灣可以說我們的台積電更厲害，但對韓流只能仰望。好萊塢背後是美國的政經軍霸權勢力，英語系國家藉著英文是全球通用語言的優勢，讓英語流行文化引領全球潮流。而韓國卻是唯一一個不使用船堅砲利或巨大市場商機，在反而還有語言障礙的情況下，用戲劇歌舞將軟實力投射到全世界的國家，也讓國家地位與形象大幅躍升，對整個世代的青少年造成深刻的影響力，這個就真厲害了。

以前的韓國人覺得自己只是個小國家，韓文只有韓國人會，要說電視劇或歌曲會流行到其他國家，根本是匪夷所思。但事實上，韓國真的做到了這個不可能的任務，而這是紮紮實實一步一腳印走出來的。文化觀光部之下，有輔導電子遊戲的遊戲開發院、輔導電影的電影協會和文化內容振興院。金大中在1998年當選總統後，積極把韓國電視劇推向外國，從《藍色生死戀》、《大長今》之後韓流大爆發，全面席捲亞洲，如今在台灣，哈韓族早已壓過了哈日族，韓國不僅成為亞洲影視龍頭，更在全球引領流行。

而這得感謝不斷生產出吸人眼球的偶像團體，以全球最嚴酷的練習生制度，打造出酷帥漂亮、會唱歌又會跳舞的藝人。經紀公司非常重視視覺效果和編舞，因此能跨越語言障礙，外國青少年聽不懂也不防礙跟著學舞步，並在網上分享，讓KPOP成了風靡全世界的新現象，Psy和Black Pink的歌都寫下YouTube歷史紀錄，BTS還在聯合國演講。影視作品同樣表現亮眼，《寄生上流》囊括奧斯卡大獎，《魷魚遊戲》占居Netflix榜首。

CNN日前報導，近年來各國學習韓文的人數大增，很多是被韓流吸引而來。顯然，當你成功時，過去阻擋自己的障礙，只會是別人必須克服的問題。（作者為資深媒體人）