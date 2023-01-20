行政院長蘇貞昌日前「強勢請辭」，儘管總統蔡英文只說春節假期將展開內閣人選徵詢，並未公開正式「准辭」，但蘇貞昌已自行啟動「看守內閣模式」。行政院宣布整個年假期間，蘇貞昌都沒有公開行程，因此，蔡英文20日由交通部長王國材等人陪同，前往台北車站聯合防災中心視察春節交通疏運整備情形，蘇貞昌罕見並未出席。

蘇貞昌鐵了心走人，擺明了不想管事，但蔡英文顯然還沒有找到接任人選，春節假期過後，究竟誰來主持例行政務？更別說，今年春節假期特別長，疫情也還沒有完全消除，沒有行政院長坐鎮中央，如果出現重大特殊需求，究竟誰來領導處理呢？蔡英文自己跳到第一線嗎？向來養尊處優的蔡英文，政爭很拿手，實際處理政務則恐怕會是大挑戰。

在春節的長假期間，行政院長不見了，這是過往從來沒有出現過的狀況，蔡英文領導的執政團隊實在是太荒唐也太不負責任了。就算有輔佐行政院長施政，並在院長職位空缺、或因故不能視事時代行職權的行政院副院長，但誰都知道目前的副院長沈榮津是沒有能力代替院長處理繁雜政務、指揮大局的，那要怎麼辦？

說起來，這也要怪蔡英文自己。去年九合一大選挫敗後，她就應該知道內閣非改組不可，即使要慰留宣稱當時有口頭請辭的蘇貞昌，蔡英文心裡應該也要有底，蘇非走不可，那就應該要趕緊確定人選，否則內閣就要開天窗了。

但不知道蔡英文是個性猶豫不決，還是私心作祟，有太多非關推動政務的考慮，因此始終無法確定閣揆人選。適合蔡英文的行政院長，既要有蘇貞昌的鴨霸愛現，可以替她擋子彈加擋「清兵」，又要如顧立雄一般是個文武雙全的「利百代」，還要如鄭文燦般聽話、像陳建仁一樣讓各派系可接受。

可惜現實中沒有如此面面俱到的夢幻人選，甚至幾位屢屢被點名的新閣揆人選，也各有不同的問題。呼聲甚高的陳建仁已公開否認傳聞，目前身為中研院特聘研究員的他，錢多地位高，確實沒有必要蹚這渾水；顧立雄是蔡英文少數在國安方面可以信任的人，蔡正積極爭取卸任前訪美並發表演說的傳聞不斷，顧立雄應另有大用；鄭文燦論文門風波還不算完全燒完，閣揆一事恐怕再等等比較好。

此外，現任台灣日本關係協會會長的蘇嘉全也可能是蔡英文的口袋人選。但外界認定蘇嘉全是徹頭徹尾的英系，組閣會引發民進黨其他派系大反彈，再說他侄兒蘇震清涉及的弊案陰霾未除，未必是理想的閣揆人選。

內閣總辭後留下的位子甚多需要填補，除了閣揆人選充滿變數，還有不少閣員要安排，民進黨正國會多位立委19日呼籲新內閣應該「多元化、年輕化、民主化」，要求新任閣員應該要有1/3是出身民意代表或縣市首長，如此看來，新內閣是所謂「敗選聯盟」的機會不小，九合一爭取縣市首長失利或是屆期卸任的縣市首長，或有可能入閣。

不過，從2019年蘇貞昌組成「敗選內閣」看來，施政的成績並不理想，是不是還要再複製這樣的模式，蔡英文應該慎思；況且這樣的陣容不過是新瓶裝舊酒，實在無法讓人民有耳目一新的感覺，也無法回應民意改革的要求。

閣揆如此難產、內閣人事青黃不接，只能說，「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，蔡英文是咎由自取。然而執政高層一時真空、政事遭到耽誤，後果卻要全民一起承擔。（作者為作家）