賴清德18日宣誓就任民進黨主席，同時向中國大陸喊話，「應以蒼生為念」。他曾經指出「唯有民主的中國，才能確保更安全的台灣與更和平的世界」，「期許中國國家主席成為中國的民主先生」，事後在答覆媒體詢問時又說：「很可惜，目前習近平還沒有達到成為中國民主先生的目標」。

賴主席的這番說法讓人覺得民進黨搞「去中國化」確實非常成功，事到如今，連年輕一代的黨主席對於自己的「文青語言」都深信不疑。殊不知，傳統中國政治講究的是「民本」，而不是「民主」。「民主」是五四運動時期新青年請進來的兩尊「洋菩薩」之一，賴主席期待習近平成為「中國的民主先生」，恐怕是一廂情願，緣木求魚，不可能實現的夢想。

中國式的「民本主義」，講究的是「民為邦本，本固邦寧」，方法是「民主協商」，而不是西方人所謂的「民主投票」。取個實際的例子來說吧，3月4日，大陸將召開全國政協會議。新華社指出，對全國政協委員人選將「逐個審核把關」，嚴把人選的政治關、廉潔關、形象關，對政治上不合格的「一票否決」，對廉潔上有問題的「零容忍」，對形象上有不良反映和負面影響的堅決不用，切實防止「帶病提名」，「帶病當選」。

這種「逐個審核把關」的方式，當然不是賴清德心目中的「民主」，也不是五四青年夢寐以求的「洋菩薩」或「德先生」。可是，我們能夠說這種「民主協商」的制度設計沒有「以天下蒼生為念」嗎？

民進黨一向以自己所達到的「民主成就」自豪。我想請教賴主席的是：經過「民主投票」選出的貴黨前主席蔡英文，有沒有「達到成為台灣民主小姐的目標」？她在「徵召」各種選舉候選人的時候，大權獨攬，有沒有像大陸這樣的「把關」？她的「一票否決」，除了用來把「政治關」之外，有沒有考慮過「廉潔關」或「形象關」？民進黨的大小官員有沒有「帶病從政」？這種「把關」方式，有沒有「以天下蒼生為念」？

自蔡英文當政之後，民進黨一向善於用各式各樣的「文青」式語言自吹自擂。但是因為缺乏「反躬自省」的能力，這類語言只能迷惑深綠民眾，卻很難說服中間選民。賴清德當選黨主席後的第一場演講，就充滿了蔡英文的「文青」味。這位「務實的台獨工作者」對大陸的喊話，居然是如此的「不務實」，看起來，民進黨的大陸工作真的還得加把勁！（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）