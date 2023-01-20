蘇貞昌辭職秀演了將近兩個月，終於告一段落，但新內閣仍在虛無縹緲間。據媒體報導，要到初五民間開工日才會明朗。換句話說，不受歡迎的蘇內閣將尸位素餐一個星期，任令國政空轉。蔡英文拒絕跛腳而一手操控的權力遊戲，暫時還不會結束。眾所周知，2023年在俄烏戰爭、通膨與經濟衰退三大威脅下，全球動盪不安。對台灣而言，兩岸衝突一觸即發、去年第4季GDP衰退0.86%，形勢更是危急，蔡英文卻忙於政治遊戲，國人能不憂心忡忡？

內閣總辭弔詭 舉棋不定

自2019年賴清德爭取黨內總統提名，與蔡英文對決失利後，蔡對賴不放心人盡皆知。民進黨九合一大選失利，由鄭文燦主導的敗選檢討，洋洋灑灑卻言不及義，讓基層黨員四處抓戰犯，敢言的立法委員高嘉瑜、何志偉、台北市議員王世堅，甚至已非黨員的郭正亮都受到池魚之殃，而真正該負責任的蔡英文和蘇貞昌卻無人敢碰。

蔡英文不願意跛腳，唯恐賴清德坐大，第一時間就打破慣例，以「中央政府總預算未通過」為理由讓蘇內閣續命，以求政權穩定。但蘇貞昌不得人心，民意支持度節節下滑，連蔡總統自己的聲望都受到拖累，蘇貞昌已成為蔡英文與民進黨的包袱。

蘇貞昌該下台未下台，偏偏又有戀棧之意，竟以袁崇煥自比，稱「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」，又搶先蔡總統決定全民普發現金6000元，彰顯大權在握。黨內擁蘇、反蘇勢力各據山頭，明槍暗箭四起，對民進黨形象造成二度傷害。

蔡賴之間又各有盤算，蘇貞昌企圖鞏固權力，對外放話蔡總統未要求他辭職，必須堅守崗位。英系卻稱，憲法只授權總統任命閣揆，未授予總統免職權，蘇貞昌不辭職，總統無可奈何。將近兩個月來，黨內派系各擁其主，暗中四處放話，媒體報導莫衷一是。

19日立法院三讀通過中央政府總預算，蘇貞昌終於向總統提出內閣總辭，但這不是蔡英文權力遊戲的結束，而是另一場博弈的開始。蔡英文在聽取蘇貞昌報告後，透過臉書對蘇揆「這4年多來總是站在第一線，幫我扛住許多壓力」表示感謝，並宣稱將在農曆年期間啟動內閣調整作業，弔詭的是，蔡全文並無「准辭」二字，似為蘇續任閣揆留下空間。看來蔡仍有借重蘇「酷吏」作風，避免黨權侵蝕行政權的任何可能性。

蔡賴路線不同 互信不易

蘇貞昌於下台、不下台之間徘徊，應是新閣揆人選難定。蔡總統第二任期，賴清德身為備位元首，雖無實權，政治聲望卻扶搖直上，參選2024大位氣勢已成，但蔡總統積極培養鄭文燦接班，鄭因論文抄襲而聲望受挫後，陳建仁又儼然成為可能的接班人。未來無論是由陳建仁或鄭文燦組閣，實權一定還是抓在蔡英文手上，否則她豈會在臉書明示，「我們將在農曆年期間啟動內閣調整作業」，絲毫不避諱總統只有閣揆提名權，內閣人事除國防、外交、兩岸相關部會外，應由閣揆決定的憲政慣例。

蔡英文與賴清德似敵似友，與兩人的權力競逐有關，也與蔡英文對賴清德獨派立場的戒心有關。賴清德以「向黨員報告」的政見發表會為名義，穿梭各縣市與基層黨員座談，基層炮火猛烈，一致批評黨中央「與黑金掛鉤」、「與基層脫節」、「不聽年輕人聲音」，讓蔡英文情何以堪？賴清德兩岸路線雖強調「尊蔡」，但蔡英文以李登輝「特殊兩國論」為圭皋，賴清德以「台獨黨綱」為核心價值，兩人本性不同，互信不易。

賴清德提出黨務四大革新，首先就是杜絕黑金、解決學倫問題，但這兩個問題都禍起蔡英文。處理黑金就不能不追究蔡英文所倚重的黑道大哥中常委，解決學倫問題就不能不面對鄭文燦論文抄襲、陳明通掛名指導教授與論文材料一魚多吃等學術倫理問題，賴清德革新的魄力得拿捏輕重，否則恐怕進退失據。

蔡英文不願釋出權力，賴清德卻必須展現領導力，不容絲毫軟弱庸碌，在我國憲政制度下，黨權可以無限大，蔡英文的權力遊戲讓民進黨權力結構宛若紙牌屋，已危如累卵。