為促進上市上櫃企業支持文化發展，文化部與金融監督管理委員會、台灣證券交易所協調，前陣子促成了將「企業促進文化發展」明確納入我國永續發展實踐範疇內。換句話說，自今年第10屆公司治理評鑑中，上市櫃公司只要投入資源支持國內文化發展，並在公司的企業永續發展報告書中揭露相關內容，即可於評鑑中得分。文化部長李永得預估，企業贊助支持國內藝文發展的規模將可從以往的1年20億元，成長到今年約30億，2024年更可達80億。

企業贊助向來是藝文活動的主要經費來源，古今中外歷史上都是如此。這幾年台灣的藝文產業表現水準愈來愈好，但苦於消費習慣及市場規模有限，多數的藝文團體都苦哈哈的，尤其疫情衝擊更讓產業無以為繼，許多藝文上下游專業人才也因此轉行求活去了，這對產業的發展大大傷害。

以出版產業為例，前年疫情正濃，實體書店門可羅雀，好在有藝文紓困暫解燃眉，而出版業因為自2021年3月的圖書5年暫免營業稅的支持，進項退項相抵，各家出版社大約省了2～3％的營業稅費，這直接變成淨利，在疫情期間不無小補。這筆錢有多大？若以目前出版業的年產值180億估算，也不到6億元，可見這產業多麼渺小脆弱，如此就能救急。

但擺在出版業的困境是，圖書的閱讀風氣日下，現代人習慣用手機或屏幕看影音或短訊息，一本動輒3、400頁的書，許多人已無耐心，也啃不下去，這不管紙本書或電子書都一樣。很明顯的，讀書已離開了絕大多數人的日常生活形態。

而這兩年紙價上漲1、2成，所有印製加工也漲，稿費與版稅不會降，網站書店通路的加碼折扣促銷，還要出版社一起吸收。大家也許不知道，書店賣不掉的書，是永遠可以退還給出版社要錢的。加上書的累銷量不斷降低，這也是為什麼書價悄悄的漲了，而出版社卻愈來愈難活。儘管有疫情紓困與圖書暫時免徵營業稅，但終究治標無法治本。

我們忍心看藝文出版產業一蹶不振？出版代表的創作環境，是思想與言論的自由多元，一個不讀書的社會的確是個國安問題。文化藝術也是一個國家的名片，代表的是文明鑑賞與生活水準。如今好在文化部促成了企業支持藝文經費得以註記得分，對產業應是大大利多。

企業推動ESG環境、社會與公司治理，已是全世界的經營趨勢，也將成為消費指標。台灣企業無論經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、技術服務或任何其他支持模式，都可以將資源挹注於文化藝術出版產業。透過這明確的規範，將有助於帶動更多企業落實文化永續，也能對文化產業注入更多活水。

1月31日，年後上班第2天，台北國際書展就要開幕了，各企業會大力購買圖書與門票、充實企業圖書室、發放員工購書福利金、2月4日補上班日放員工休假去逛書展嗎？老闆們請付諸行動吧！謝謝。

（作者為台北書展基金會董事）