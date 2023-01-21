農曆虎年已告結束，很多人都希望兔年能帶來活躍的好運勢。然而，就現實面來說，這個兔年恰逢大選年，很多攸關民眾生活及國家發展的事務都會被選舉攪得面目全非，最後可能國家原地踏步，施政一事無成。1年的時間何其珍貴，民進黨既承擔執政之責，就必須好好負起責任，不能讓台灣繼續虛耗荒廢。

回歸黨政軍退出媒體初衷

過去這個虎年非常動盪，一波又一波的疫情至少讓台灣近千萬人染疫，從疫苗弊端、論文抄襲、新竹棒球場、數位發展部爭議到黑金勾結，民進黨各項施政引發民怨沸騰。國際間則有俄羅斯入侵烏克蘭，戰火與經濟制裁帶動油價飆升，使得各國通膨嚴重，物價飛漲重創百姓生計。台灣民眾過得苦哈哈，看到民進黨當權者把持國家資源，黑箱分贓吃得滿嘴流油，高層黑金掛鉤，社會槍聲不斷，不但氣到吐血，對綠色執政更是從失望變為絕望。未來1年想必政壇都在忙選舉，民進黨不能再對民怨裝聾作啞，必須徹底反省檢討、調整作為，才能減低自己在民眾心中的仇恨值。

首先在心態上，民進黨必須放下傲慢與霸道。執政近7年來，民進黨被權力腐化了理想，為利益拋棄了是非，變得愈來愈囂張狂妄，當選時信誓旦旦要「謙卑」的蔡政府，早就把人民踩在腳下作威作福，閣揆還反嗆立委「在那叫什麼！」這個掌權團隊打著抗中保台旗幟，實則把人民都當成臣民，以綠媒、網軍等各種手段，對輿論進行鋪天蓋地的操弄控制，不從則發動凌厲的打壓追殺，企圖消滅一切反對聲音，把眾聲喧嘩的台灣社會恫嚇成一言堂，這種現象其實正是引發民怨的重要原因。愈能控制輿論的執政者會愈囂張，因為不怕監督制約，民進黨必須回歸黨政軍退出媒體的初衷，不要再濫用網軍、綠媒，否則必受反噬。

民進黨內黑金勾結、貪瀆橫行、施政千瘡百孔，同樣讓民眾憤怒，但縣市長選舉重挫後的民進黨卻更加傲慢，檢討敗選時避重就輕，蔡英文總統也一派冷漠敷衍，對民怨的怒吼充耳不聞。選民這才領悟，裝睡的人叫不醒，不要臉的人罵不聽，民進黨政府所犯的錯都不是無心，而是輕視人民下的肆無忌憚。如今選民流失嚴重，蔡政府才急忙推動公職排黑條款和《平均地權條例》修法，其實若真想改革黑金掛鉤，就應該徹查替黑幫辦特見的大老，和出入黑道會館的警界高層，而不是剝奪更生人合法的參選權。黨內和側翼狂批講真話的館長、高嘉瑜和王世堅，卻不追查林智堅有無涉弊；台南開88槍涉及綠電爭奪、議長選舉賄聲賄影，黨內敢自行清查嗎？

以具體作為展示改革誠意

如果未來1年的施政，只是被民進黨當成選舉戰場，那國家還有什麼希望？其實縣市長選舉和總統立委大選不同，選民在縣市長選舉對民進黨狠狠打臉後，會觀察民進黨的後續回應，如果民進黨繼續冥頑不靈，那麼選民必給予更猛烈的重擊；如果民進黨能痛切檢討反省，並以具體作為向民眾展示改革誠意，仍然有機會爭取選民回頭。最怕的是民進黨仍然只打著自己的權力算盤，再祭出抗中保台的老招，並用各種小確幸討好選民，做出漫天美麗的承諾，實則只想贏得大選保住政權。2022年稅收超徵4950億元，前財政部長蘇建榮直言現在總預算加特別預算還是赤字，有多餘的錢就該償債，否則等於債留子孫，但蔡政府仍要全民普發現金，說穿了不就是踩在子孫肩上討好選民嗎？這和買票又有什麼差別？

新的內閣已經上路，如果民進黨願意洗心革面，就必須回應民眾的心聲，黑金、槍枝、疫苗及球場弊案，都要追查到底，給社會一個交待。施政以百姓為重，尊重體制並遵循民主法治，摒棄傲慢霸道、選舉考量和雙標治國；以國家發展和全民福祉為依歸，而不是派系分贓或政治角力，虛心面對批評檢討改進，而不是死不認錯嘴硬反嗆，才能為台灣建立一點正常的民主法治社會。願意面對自己的黑暗，才有可能淨化自己，民進黨要爭取民心，該做的不是洗腦民眾，而是洗洗自己早已汙穢不堪的心。