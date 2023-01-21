台灣人在春節期間會到寺廟祈福，希望來年心想事成，此外，佛教在華人中有相當大的影響力，而華人圈所熟悉的佛教故事，除了達摩東來之外，更有玄奘西天取經一事，東來西往自有其因緣。

去年的12月30日是農曆12月8日，也就是臘八節，這天除了是祭祀祖先的日子，也是釋迦牟尼成道之日，故也稱法寶節。釋迦牟尼佛是佛教的創始人，隨著時代的進展，佛教也傳到了中國，這些佛經經過翻譯後也走進了大眾的視野，最受大眾歡迎的心經版本，是由唐代三藏法師玄奘所翻譯，也使我興起觀賞2016電影《大唐玄奘》的念頭。

國人所熟知的玄奘形象是四大奇書之一的《西遊記》所塑造的，主角唐僧與他的弟子孫悟空、豬八戒、沙悟淨等人經過九九八十一難最終取得真經的精彩過程，諸如大鬧天宮、三打白骨精、計脫女兒國等橋段更是屢屢被改編成戲曲，現代電影也多有以《西遊記》為題材者。

然而，在這些故事中，主角唐僧常被形容為一位溫文儒雅、求道心切，卻沒有危機意識，時常身陷險境之人，總是需要徒弟搭救才得以脫離險境。然而，回歸到真實的玄奘法師，取經歷程當然沒有功夫了得的徒弟相伴，一路上顛沛流離，歷經艱難險阻，最終成功抵達印度，這實際的形象卻少有人關注。而今終於有一部電影《大唐玄奘》，詳實的紀錄下玄奘法師前往印度取經的完整經過，正好可以補足大眾對真實唐僧的認識。

這部電影著重於如實的取經過程，主角塑造為堅毅、挺拔、無畏、誠信且樸實無華的一位僧人。此外，角色外觀仍高度還原歷史，若對照藏於東京國立博物館的玄奘畫像，雖服裝不似畫中華麗，背後經箧卻令我印象深刻，不僅形狀極為相似，頭頂上懸掛的小燈更增添生動活潑，真實的滿足了觀眾對真實玄奘的形象。

從攝影與取景角度來看，所到之處皆宏偉壯觀，美不勝收，有大河、高山、沙漠，一個人踽踽獨行於其中，更顯得人類的渺小，生命的脆弱與無常，這些景觀得以使觀眾觀想玄奘取經之艱難，與大地萬物的不可撼動。我們在鏡頭外融入其取經之路，參與了玄奘所遭遇到的人、事、物，更顯得緣分的奇妙。整部電影故事敘述不離玄奘取經主線，並仔細描述碰到的不同事件，高度還原史實。

我想這部電影，即使不是一個佛教徒，也一定會有所感觸的，因為玄奘不僅止於取經，更在途中度化了許多眾生，對於佛法之理有所弘揚。佛教常講應機說法，菩薩能對不同根器的眾生，用相對應的方式開示。例如法師對守關將領說「同是一座烽燧，你看它如監牢，貧僧飢渴走了300多里，到這兒有飯吃有水喝，倒把它看作是救命之地。」常言道：人間是道場，監牢又何嘗不是？一切諸行無常的法門，在這位將領之中種下一個解脫的種子，這也是玄奘法師一路所累積的功德。

玄奘本有機會留在高昌國接受全國供養，獲得無上的地位，也能留在天竺，成為一代宗師與傳奇。但他依舊堅持返回，他說：「來就是為了回去。」玄奘法師對於正法的追求，與中土佛法的護持之心，非常值得我們敬佩。

玄奘法師路上遇到的一切眾生，有幫助他的，有使他陷入困境的，但這些都是過程，他們有的是示菩薩低眉相，有的示金剛怒目相，如果我們將其看作得道過程中的修行之路，則能以更慈悲的心來看這些經歷。比照佛陀成道的過程，他遍訪名師，經歷了無數苦行與折磨，也在成道前遭受到魔鬼的誘惑，但他堅持不升起貪嗔痴等念頭，最終證悟佛果，不也是類似的過程嗎？

就在玄奘返回長安時，他回望著自己的起點，17年前他懷著一顆追求佛法的初心離開了長安，踏上的西行之旅，途中經過無數危難，甚至威脅到生命，都動搖不了他前往印度的堅定意志，當他終於取得經書，返回故鄉時，內心中的澎湃可想而知，一時之間他無法自己，雙手緊握念珠，雙眼落下了眼淚，這些眼淚，是為他自己而流，是為了17年艱辛旅程而流，是為了中土百姓離苦得樂的宏願而流，更是為了佛法廣傳與流通而流，這就是回到初心的激動，但他很快就收起了波動的心，因為他知道這只是另一個旅程的開始，隨即而來的譯經與傳法，正是他多年以來的夙願。這一幕也令我相當難忘，留下深刻的印象。

個人觀賞後有不少感觸：

其一，回歸玄奘原貌。小說中的唐僧與電影中的玄奘，觀眾可對於兩者互相參照與比較，當然本片自然有美化之處，卻得以使我們理解一個偉大人物展現出的不屈不撓的毅力，也回歸歷史上唐僧的真實面貌。玄奘法師至今仍對兩岸民眾影響深遠，這部電影對其生平是很好的推廣方式。

其二，推廣佛教。雖說本片對於佛教義理本身著墨不深，但卻刻畫了一個虔誠信仰者，對佛法的無謂追求，只為了將印度的經文帶回中原。本片也從主角取經的過程中，加入一些教義的說明，例如四法印「諸行無常，諸漏是苦，諸法無我，涅槃寂靜」等，或許對佛教不熟悉的觀眾們可藉由此片而引發興趣，此是其一。另外，身為出家人或佛教教學講師等人，也能以此片作為素材，增加一種宣說教理的方式與工具，雖說佛教強調「法尚應舍，何況非法」，但佛所説法卻是如同眾生到彼岸的工具，如筏喻，不同的人們適合用不同的開啟悟性的方式，以電影結緣亦是一種方式。

我相信這部電影，使得在大眾的世界之中，唐僧不只在《大話西遊》或《西遊降魔篇》等電影中占有一席之地，而能使大眾記得玄奘在中國佛教史中的重要地位。在佛教的觀點當中，2500年後佛陀法輪面臨停止的危機，但由於玄奘法師的努力，眾多的經典得以中文的形式流傳在華人世界中，玄奘法師在電影中說：「一個人影子無法鋪滿大地，但有些聲音可以傳得很遠。」他所翻譯的般若波羅蜜多心經，是現行版本中最通行的，心經不僅助他跨越險惡沙漠，他所帶領的翻譯團隊亦忠實的表達出佛典中重要的精神，確實寫下了佛教在中國的重要一頁，十餘年的求法，卻影響了中國佛教千餘年的傳播，足見其其影響力。

其三，若以在家人的觀點來看，玄奘的經驗使我們勇於踏出舒適圈，追求自己的理想，或世間的真理，不管你是一位科學家、教師、文學家、宗教家，透過不同的體驗與旅行，這些冒險的經驗都會化為未來的養分，也許在不久的將來開花結果也猶未可知。在努力的過程中，也千萬別忘記保持一顆慈悲的心，善待並幫助身邊的貴人，他們都是我們找尋自己，追求理想中最好的夥伴。

看完這部電影後，使我們對真實的玄奘法師有更形象化的了解，這位影響中國佛教千年的人物，的確值得我們獻上敬意，或許此時已有觀眾興起重遊玄奘西行之路的念頭，這倒也令人期待。佛陀入滅到現在已經過了2500年，至今依舊有許多人至尼泊爾與印度朝聖佛陀出生、成道、說法與涅槃處，自玄奘法師圓寂至今也1000多年，也確有團體重遊了這些地方，相信這將會是一個沁人心脾的旅行。若沒有時間走這一趟長遠的西域之旅，民眾也可以去玄奘大學校史室，以及日月潭玄奘寺，兩處皆有玄奘法師舍利，也不失為致敬玄奘法師的好方式！

如今新冠疫情來勢洶洶，折騰全球幾近3年，在台灣造成了染疫超過900萬的情形，但現已漸趨流感話，在可掌握的情勢。台灣人民在面對疫情挑戰時，若能本著如玄奘的求道之心，以智慧來體恤防疫人員的辛勞，甚至應對疫情的不完美，並以慈悲來關懷因染疫亡者的家屬們，將無畏的精神用來支持科研人員，已發展出面對不同病毒的科技。智慧、慈悲與無畏三者用以求人間平和，並不異於玄奘西行取經之道，鑑往知來，我們依舊獲益良多。

（作者為自由撰稿人）