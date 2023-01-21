1月20日小年夜前夕我國防部即時軍事動態公布，19日總計發現共機31架次（其中殲-11機、殲-16機、殲-10機、BZK-007無人偵察機等機型逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域12架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，令我方突兀。

1月19日日本防衛省統合幕僚監部罕見公布中國情報偵測船/798由東海經宮古海峽進入西太平洋；另一架BZK-005無人偵察機，首次由東海經我釣魚台北部空域盤旋後，過宮古海峽進入西太平洋，往向東北方向飛行，直近日本北大東村以西（沖繩縣以東）空域折返。20日下午日方又公布中國偵蒐機（編號22）由東海經宮古海峽在日本沖繩東南空域盤旋後折返。後者無人機與偵蒐機飛行路徑與意圖，啟人疑竇。

近期，日本防衛省統合幕僚監部16日公布中國海軍2艘作戰艦（舷號155、515）由東海經宮古海峽，進入西太平洋活動。經查詢前者為，中國東部戰區海軍駐浙江舟山所屬052D型驅逐艦南京號/155、054A型護衛艦濱州號/515者。依據155艦去年下半年活動區域、以及曾協同054A型護衛艦進入西太平活動、無遠洋綜合補給艦伴隨等經驗，前者2艘作戰艦可能在台灣東部海域執行春節戰備巡弋。

再者，情報偵測船798係隸屬東部戰區海軍，也曾於去年由東海經宮古海峽進入西太平洋抵台灣東南海域對我進行情蒐任務，此次舉措應該是延續去年活動。另外隸屬海軍使用的BZK-005無人偵察機，活動於在我釣魚台北部空域、以及沖繩以東空域，依據地緣位置推斷支援在釣魚台周邊海域活動之中國海警船編隊、與情報偵測船/798等在前述空域與飛行路徑，執行空中警戒與戰場監視任務。

小年夜前夕共機擾台為何事？（圖／作者陸文浩繪製）

接續中國海軍運-9偵蒐機在日本沖繩東南空域盤旋，依偵蒐機型任務特性、功能、以及日本已將中國列為威脅對象，並開始針對日本西南諸島包括奄美大島、沖繩本島、宮古島、石垣島、與那國島等加強防空、反艦飛彈和長程飛彈與兵力部署規模等情有關。

其次，據美國海軍新聞稿與大陸智庫「南海戰略態勢感知」網站，相繼公布美國海軍「尼米茲」號航母自去年12月部署西太平洋地區，今年1月3至10日在菲律賓東部海域進行海空聯合，航母打擊群（一艘提康得羅加級飛彈巡洋艦、三艘勃克級飛彈驅逐艦）12日穿越巴士海峽進入南海；期間美方稱艦隊後有中國2艘作戰艦進行跟監。

然美方航母打擊群1月13日至15日據傳以25節經濟速率快速航經，近期媒體報導中國海警船5901號與印尼海軍在納土納海（Natuna Sea）附近海域後，續向西南航行；或許與國際媒體報導當時正值中國南部戰區海軍「山東號」航母戰鬥群在南海進行海空聯訓有關。

由於中美高層會談前夕，美航母打擊群離開南海敏感水域，美方是否有意在去年8月初美國眾議院議長裴洛西訪台，導致共軍環台軍演、南海美偵察機與殲擊機空中驚險記，俟後釋放善意促成2月中美高層會談，對此仍需持續關注！

最後，由於上述美方第三號官方大人物裴洛西訪台，觸動中國「一中原則」紅線，台灣海峽中線被沒收。共軍艦機每天頻密在台灣周邊海空域警巡，已壓縮我海空防預警時間。雖然，近日看似共機在台灣周邊空域有減少情況，我國軍仍須注意台灣海峽北端，共機警戒我釣魚台周邊海域其海軍與海警編隊兵力之調度。

如無意外，台灣西南國際空域以派遣無人機、亦或運-8反潛機等空中後勤支援兵力；中國殲擊機將在台灣海峽南端至我東沙島東北一帶之台灣西南國際空域部署春節戰備巡弋。海峽中線以西、以及台灣東部海域，共艦仍會進行春節戰備巡弋。另1月19日突然一下激增共機31架次在台灣以西至台灣西南國際空域戰巡，依據以往我副總統賴清德、台獨言論與共機繞台及戰備巡弋等因果，推斷共機反應舉措，與18日賴清德宣誓就職民進黨主席，並闡述「台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要」，此舉對岸將視其台獨新論述之反應無疑。

1月21日（星期六）是兩岸所謂的農曆年除夕，是華人世界裡一家人團圓的好日子。然就在兩岸即將迎接華人新年的前夕，18日國際媒體相繼揭露，美國國務卿布林肯預計2月5至6日訪問北京，會晤中國外交部長秦剛。另據傳，去年中、美國防長會談後，美方國防部有意促使中國重返軍事層面的交流，然此中方仍是未有回應。想必國際與東亞將期待年後中美高層會晤後，有個好彩頭。

據信，筆者以為兩岸逢年過節，美國在中美高層對話前，美方應該也會克制些，讓兩岸這段期間，安心地過個好年。反而，賴清德副總統此番言論，是否又激起兩岸統獨新論戰的開端？還是僅是共軍為因應春節戰備巡弋的戒備？此必須務實的持續關注下去。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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