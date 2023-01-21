現年42歲的紐西蘭女總理阿爾登，19日無預警宣布，將於不到一個月後的2月7日卸下總理一職，並且將不會參選紐西蘭10月14日的大選，等於向外界宣告將暫別政治舞台，引發國際間的熱議。

儘管部分外界人士將她的辭職解讀為，因為支持率持續下降，恐怕無力帶領全黨贏得下一次的選舉，才會選擇在這個時刻急流勇退，可是試問全世界有幾位政治人物可以像阿爾登這樣，在已經握有一個國家最高權力的情況下，毅然決然轉身、主動鞠躬下台？這種理性看待政治人物這個職業與身分，不對權位過度執著的態度，或許正是阿爾登作為一位新時代的政治領袖，在傳出辭職消息後，更受到支持者讚賞的原因。

阿爾登在2017年，以37歲的年齡當選紐西蘭總理，成為當時世界上最年輕的女性領導人。就任後不久即懷孕，並在任內勇敢展示女性如何兼顧一國領袖與母親兩種身分的阿爾登，成為許多新時代女性的職場典範。而她在紐西蘭世上最嚴重的槍擊慘案、疫情之後的迅速應對的各項防疫措施，也讓國內外對她讚譽有加。雖然疫情後期過於嚴格的封控管制，與多位官員陸續爆出的特權醜聞，讓阿爾登的執政團隊面臨愈來愈多的質疑和壓力，可是紐西蘭也是少數幾個已經宣布啟動調查，開始檢視政府當初制訂的防疫決策是否有問題的國家。

反觀台灣，如今疫情警戒既然已經降級、指揮中心功能也已限縮，當初的封控、隔離、疫苗和治療種種政策也不是沒有人批評，但政府什麼時候才要啟動檢討調查？或者該問，政府敢不敢啟動檢討調查？同樣是女性領袖，阿爾登選擇與民眾對話溝通。真的被罵、覺得無力支撐就宣布下台，讓民眾去選擇下一個國家領導人。

而同樣身為女性領導人，蔡英文在面臨民間愈來愈多質疑時，卻堅守不回應、不解釋、不反駁的迴避態度，就算支持率持續下探，也絲毫沒有想與民眾或反對勢力溝通協調的意願，反而將權力握得更緊，更不願意放手。對比阿爾登的選擇，蔡英文作為一國領袖卻高高在上的態度與對權力的執著，不知道算地域差異、文化差異、世代差異，還是個體差異？

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