歹戲拖棚，明明戲已經看爛了；明明導演、演員已經師老兵疲沒有亮點了；明明觀眾已經在台下喝倒采了卻依然戀棧不去，為什麼？觀眾都在問，為什麼？

大選票房不佳，早該下台推出新劇碼，但老闆不下令、導演不開口、演員樂得輕鬆在台上跑龍套。到底老闆和導演腦袋裡想什麼？原來是新導演還沒準備好，各個都像扶不起的阿斗，能幫老闆撐住場面的依舊是霸氣十足的老導演，老闆都親自說了，4年來導演幫他擋了不少子彈。

天底下沒有白幹的事，擋子彈不能白擋，從一舉動就露了餡，農曆年間蔡總統將啟動內閣調整作業，蘇貞昌下台已成定局，據聞將爭取民進黨2024總統候選人初選。蘇的長年同黨好友說，蘇貞昌在總預算過後，不演說也不留下任何贈言，反而列出35個政績的清單向納稅人交代，「可見他有多心灰意冷」。

如果是自願下台、如果是心灰意冷，請問列出35個政績是為什麼？當然是臨去秋波，提醒觀眾，4年的連續劇當中有那麼多精彩之處，都是他執導的結果，要觀眾不要忘了他，他終將會捲土重來。

「老驥伏櫪，志在千里」，對蘇貞昌而言，怎甘心就此下台？舞台是屬於鬥智的，不屬於鬥氣的，蘇貞昌會就此消失舞台？不可能！

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