民進黨在九合一選舉慘敗後，黨內乃掀起一陣揪戰犯的旋風。被列為戰犯名單的民進黨官員和立委雖然很多，但頭號戰犯實非集荒唐、粗魯、霸道、顢頇與厚顏於一身的蘇貞昌院長莫屬。蘇為負起政治責任，自應提出內閣總辭，並由蔡總統任命新的行政院長，以利後續政務推動。

雖然蘇已在1月11日與蔡總統舉行的例行會議中當面向蔡表明，立法院休會後，將按慣例率內閣閣員總辭；蔡雖感謝蘇的辛勞，但並未像過去一般強力慰留蘇續任閣揆，各界均預期蘇貞昌下台將成定局。如今立法院已通過最為重要的「中央政府總預算」並開始休會，然而讓人驚恐的是，執政的民進黨大敗迄今已近兩個月，竟然會出現新任院長難產的窘境與困局。

原先蘇院長仍以他在位4年多的「輝煌政績」而沾沾自喜，自認仍可繼續為國效力。惟歷經在野陣營炮火猛烈地要他不要戀棧權位，以及就連民進黨頗孚眾望的高嘉瑜及王世堅都以不堪入耳的言詞要他走人，加上近期「台灣民意基金會」高達5成7受訪者不滿意蘇內閣整體施政表現的民調，讓蘇院長頗有「豬八戒照鏡子，裡外不是人」之感，察覺已是吹熄燈號的時候。

如果新的行政院長是由畏首畏尾、毫無政績可言的前副總統陳建仁擔任，除了違逆政治倫理之外，現任中研院特聘研究員、享有50萬元高薪且地位崇隆的陳又何必去淌這池渾水，去當個現成的「炮灰」？也難怪陳很快地發出「蔡總統從未針對此議題徵詢過他」的聲明，讓外界斷了他接任的想法，不要拱他接下燙手的山芋。

在蘇貞昌院長「前途未卜」的情況下，他的心境應該是「猴子舔酸桃，不是個滋味」。現在看來陳建仁並非蔡總統的首選，且就算他當了院長，也根本壓不住暫時「沉潛」及小英「死對頭」的新任民進黨主席賴清德。預期蔡總統這個年將「很不好過」，民進黨各派系的傾軋與蔡政府的宮廷內鬥很快就會上場。此情對民進黨2024大選自非好事，對國家的發展前途也令人擔憂和恐懼。

據了解，春節10天的假期，蘇院長並沒有安排任何行程，但在新的行政院院長尚未出爐前，坐領高薪和認真負責的蘇揆還是得出門蹓躂蹓躂；除了克盡院長職責之外，也讓人民知道我們的行政院長猶在，實踐蘇「有政府，會做事」的諾言。

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