Yahoo奇摩新聞自1月19日起，擬訂「是否贊成蘇貞昌辭去閣揆職務？」，以及「支持由誰接任閣揆？」二題進行網路民調。截至昨（1/20）日晚間18時止，共有1萬1500餘人上網投票。

其中，有高達77.9%的民眾表示：「非常贊成蘇貞昌辭去閣揆」、6.1%「還算贊成」。而此二者合計的84%贊成蘇貞昌辭職率，比本月13日由台灣民意基金會發布的「57%民眾『不滿意』蘇內閣的施政表現」，還要高出27%，由此，足見歹戲拖棚的殺傷力究竟有多強。

至於在「支持由誰接任閣揆？」的命題方面，就連歷來傳聞聲量最高的陳建仁，也僅僅獲得14.9%的支持度。至於鄭文燦（9.3%）、林佳龍（5.8%）、吳釗燮（2.6%）、林右昌（2.0%）等，則一概未達10%。

而最值得玩味的是：有高達29.5%（比支持陳建仁的14.9%多出了近一倍）的上網投票民眾，寧可勾取以「其他人選」作為其心之所向。而此，適又足可顯示：上述的幾個熟面孔，雖屢屢浮上檯面，然全都不是投票民眾認可的閣揆人選。

年假10日，前所未見地由請辭已獲准的蘇貞昌續掌政務，而陳建仁、鄭文燦、林佳龍、吳釗燮、林右昌等，又不甚得民心。看來，這個除「夕」夜過後，究竟除不除得了蔡政府內閣改組的歹「戲」，或需要全民合手祈願禱告。

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