至少在二戰之前，法國是西方文明先驅。18世紀英國科學家開始用新興的科學方法來詮釋哲學與人文科學，但對此做出總結的卻多是法國人如盧梭、伏爾泰等，他們共同開啓了西方的啓蒙時代。法國勇於創新，不止於時裝香水，16世紀的國與國之間的宗教戰爭由法國起頭，西方的天賦人權、三權分立等民主思想，也由法國的18世紀大革命啟動。法國更是美國獨立戰爭的支持者，堪稱是美國的第一友誼國。

法國崇尚獨立自由，二戰勝利之後，法國是最早實質退出由美國主導的冷戰組織北大西洋公約組織（NATO ）的國家。近20多年來，德國總理梅克爾的出色能力，又得力於東，西德的統一，她巧妙地把這個二戰敗國經營得相當獨立繁榮，長期執政的她成為歐盟的一時領導人。她離任後，法國新任總統馬克宏有成為歐洲領導人之勢。

美國1960年國內生產總值GDP約為世界GDP的40%，因戰後眾多新興國家多年來的較快發展（例如中國GDP在2021年世界GDP的佔比已達18%），美國現在世界GDP的佔比已下降到24%以下，仍居世界之首，但世界經濟已由單極轉變為多極，多個GDP大國崛起。

這些轉變對世界多數國家和美國都有利，因為幾十年的美國單極稱霸，領導維護西方民主價值觀，以及其互為因果的窮兵黷武，讓美國在政治經濟上受傷，例如美政府債務規模已達31.36兆美元，超過美國2022年GDP約23兆美元甚多， 2022年一項蓋洛普民意調查稱有80%的美國人為其前景擔憂，然這也是當頭棒喝的提醒，對善於自我鞭策改運、懂得落實「天行健，君子以自強不息」道理的美國而言，還是利多的。

法國雖是二戰勝利國，且是世界第七大經濟體，因人口僅約為徳國的78%, 其GDP約為徳國的70%，國力較小，迄今還難以獨立於美國政經勢力範圍之外。

歐洲的經濟與其能源的供應，因對俄的制裁，和全球新冠病毒衍生毒株的漫延，感受到巨大壓力，將迫使歐盟的一些產業在全球失去競爭力而流失市場份額。雪上加霜的是美國2022年8月通過《通膨削減法案》，歐盟認為這是要把歐洲企業和資金吸引到美國，讓美國獲得不公正競爭優勢的貿易保護主義，2023年歐盟經濟不容樂觀。

2022年11月法國總統馬克隆訪美，據新聞報導，法國總統向美國總統表達了歐洲的危機感與不滿，前此法德兩國的財經首長已於2022年底發表聯合聲明，稱將採取新措施來增強歐盟對美國的經濟競爭力。而法國總統此行，不巧正面臨法國大罷工與示威的尷尬，但美國似未對法國做出實質承諾，像是無功而返。

這也難怪，美政府似正在全力應付如何落實其1.9兆美元的新冠疫情紓困法案、約1兆美元的基礎建設法案、削減通膨法案、援烏、減少外貿赤字、美聯準會激進加息衝擊全球金融體系、美元霸權收割全球財富、維持軍事霸權、處理社會動蕩與槍枝暴力時發等重大事宜，要喘口氣也難。

而中國復興速度驚人。2022國際貿易首次突破6.2兆美元，同比增長7.7%，連續6年超過美國成為世界第一大國際貿易國。據中國官方2023年1月17日發布的信息，2022年中國經濟總量GDP上升到人民幣121兆0207億元，人均GDP約合1萬2741美元，人民生活有所提升。由於農業連續8年生產糧食0.65兆公噸以上，中國人口不僅未對世界構成威脅，中國雜交水稻更為境外世界多養活數以億計的人口。

2022年中國工業增加值約達6兆美元，製造業增加值約達5兆美元，均居世界首位。中國基礎設施與工業互聯網已經廣泛融入國民經濟，疫情之下，GDP成長減緩，但2022年內需總量仍繼續擴大，約合6.5兆美元，新增就業1206萬人。據美聯社2022年12月初的報導，在全球198個國家中，2006年，美國是全球127個國家的最大交易國，中國有70個。到了2011年中國是124個最大國家的交易國，美國有76個。中國政府為人民交出了一份漂亮的2022成績單。

此外，中國與《區域全面經濟夥伴關係協定RCEP》其他14個成員國進出口總額已超過1.6兆美元，而中國已與150個國家和32個國際組織簽署了200多份共建「一帶一路」合作協議。中國也連續13年是非洲最大交易國，為非洲新建和升級超過1萬公里的鐵路，向非洲27國提供了1.89億劑新冠疫苗。

這些都讓中國承擔起更多對全球福利的責任，從而減輕了美國等大國的相應負擔，讓它們可騰出手來治理更多各自國家的事情，顯然有利於包括美國在內的其它國家，可是美國眾議院最近通過議案，稱中國為頭號敵人，將撥款3兆美元用以支持軍、公、教、商進行多方面的科學與戰略競爭的研究，以防止中國超越美國。此案若能公平落實或亦無可厚非。但中美兩國的利益，早已是你中有我，我中有你的生命共同體，不可能是你死我活的互為敵人。

德國總理已於2022年11月訪華，2022年11月的G20領導人峰會上，中國國家主席習近平與美國總統拜登舉行了會晤。2022年12月中國主席習近平與俄國總統普丁也舉行了視頻峰會。報導稱法國總統將於2023年訪華。而墨西哥總統於2023年1月稱美洲不應該由任何一國主導，稱他會在即將舉行的北美領導人峰會上呼籲美國結束持續200年的門羅主義及其干涉主義政策。

法國如果能夠得到德、中、俄等的支持，爭取到更多獨立性，這將不僅對法、德、中、俄等有利，又讓美國能保存體力用以安內，對美國更為有利。這將是又一次成功的法國大革命。

（作者為航太工程師）

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