相較去年經濟溜滑梯般的下滑，前瞻今年的經濟情勢，挑戰與艱險恐有過之而無不及，台灣經濟將同時面對內部與外部的問題，能不能否極泰來，仍在未知之數，不過面對被形容為「至暗時刻」即將來到的全球經濟，台灣要如何安度，將是今年最大的考驗。

走出台灣經濟好的謊言

去年從年初到年尾的經濟情勢，可以說是「天堂與地獄」之別。年初猶在天堂之上，各界經濟情勢看法樂觀，主因是前年全球經濟因新冠疫情出現嚴重衰退，之後隨著疫苗注射率提高與疫情緩和，大部分國家都解封而出現強勁的反彈，因此去年初的預測都認為可延續此強勢復甦。但2月底發生俄烏戰爭，歐美與俄羅斯之間的「制裁與反制裁」，讓能源價格飆漲、通膨上揚、經濟走低；加上美國聯準會為壓制通膨的強勢升息，全球經濟經歷了1年的動盪不安，去年底國際貨幣基金（IMF）發表經濟展望報告時，甚至以「至暗時刻」即將來到形容全球經濟前景。

這就是今年台灣經濟要面對的全球外在環境：一個日益走低惡化的全球經濟。今年第1天，IMF總裁喬治艾娃就對外表示，全世界今年面臨比去年艱苦的一年，不但美國、歐盟和大陸這三大經濟體會同步趨緩，全球會有1/3的經濟體陷入衰退、半數歐盟國家也會衰退。如果其預測不幸命中，今年台灣經濟會有「苦日子」過。

台灣是一個靠出口驅動的經濟體，出口好，經濟就好；而出口暢旺與否，關鍵在全球經濟及主要出口地區的經濟表現好壞。依IMF預估，今年全球經濟變差，台灣最重要的出口地區──大陸與美國「同步走緩」，因此出口會惡化並導致經濟下滑。事實上，這種情況已經出現，雖然台灣對外出口去年全年仍維持正成長，但到9月即變衰退，且連續4個月衰退，依照中華徵信所的預估，今年出口將衰退5%到9%，這是今年台灣經濟面對的嚴苛挑戰。

外在環境如此，內部挑戰更大。蔡政府一直宣傳台灣經濟表現極佳、平均國民所得大幅提升等成績，但這些說法不是言過其實，就是錯誤的謊言。例如疫情期間，台灣經濟2020年維持正成長、隔年成長率超過6%，看起來確實成績亮眼。但深入分析則可發現這是一種「不平衡的成長」：出口與科技產業兩位數成長、企業與員工賺得滿滿，但內需與服務業則慘淡度日、甚至關門倒閉，所得當然減少。

錯誤能源政策傷害產業

過去台灣出口占GDP的比重大概在接近6成上下，但現在上升到7成，而且高度集中在科技產品，特別是半導體。雖然蔡政府不斷宣導如台積電等半導體成為「護國長城」帶來的效益，但必須指出的是：當台灣的出口與產業更集中在半導體、甚至台積電一家企業時，其實是減弱了經濟韌性。再如民進黨一直批評馬政府把台灣經濟「鎖在中國」，讓台灣對大陸的出口依賴度過高；但事實上，蔡政府上台後對大陸的出口依賴度節節上升，從不到40%上升到約43%，這種情況豈是經濟韌性增加？

今年經濟在出口衰退的影響下，原本被遮蓋住的內部矛盾與不平衡就可能爆發，政府必須面對並處理失業增加與貧窮率上升；去年全球通膨再起，雖然台灣的通膨仍控制在約3%，遠比歐美8%到10%的通膨和緩，今年央行預估通膨可回到2%之下，但必須注意的是：雖然表面上整體通膨數字不算嚴重，但現實生活中對庶民影響最大的多種食物卻上漲1到2成，今年通膨是否會淡化消失，還是會下降後又再次上揚，政府必須特別注意。

除此之外，能源問題也是今年的「未爆彈」，台電去年虧損2675億，預估今年同樣要虧損2785億，兩年累計虧損將超過5400億，雖然台電把原因推給國際天然氣上漲，但真正的原因是錯誤的能源政策，才讓台灣供電對天然氣的依賴不斷增加，最後不論是電價大漲或是缺電惡化，對產業與經濟都是傷害。蔡政府如果不能盡快檢討並修正錯誤的能源政策，未來台灣必然深陷排放增加、空汙惡化、電價大漲又缺電的多重危難中。