「商業社會」有許多人說為「工業社會」或「現代社會」，我認為工業的整個流程，從上游原材料的採購獲得，到中游的製造含技術或設備的準備張羅，合作或分包，到下游產品完成的銷售，運送，發生糾紛時的法律處理，整個流程中的資金融通等等，都是商業性架構下的工作。

在商業社會中的農業亦然，其他專業服務如法律、會計、醫療、文教、演藝、職業運動等等，都是在商業性架構下的工作，故把「工業社會」或「現代社會」稱為「商業社會」，更符合實際。

商業社會是以大規模的工業生產，或大規模普遍性的服務業為主導的社會，農業也是其中之一項，但產值是一小部分；農民亦占全社會人口的一小部分。如北美社會，農業人口低至2%；台灣在5～8%之間，大陸約為30～40%。

商業的要素有三，即資本，商品及勞務：

資本──除有形的資金外，尚包含土地、設備、原料、商標、專利權、特許權等。

商品──各項商品數量龐大，而且新的商品層出不窮，日新月異，皆指有形的貨品與無形的售前或售後服務。

勞務──勞務指從事人員在商業活動中包括勞力、知識、技能、管理能力、經驗等的貢獻。

故商業社會的內容複雜，分工細膩，社會流動性大，競爭性強，凸顯了個人的追求，家長式的政治架構被選舉式取代，逐步衍生了民主政治。商業活動花樣多而頻繁，故要有較完善的遊戲規則或規範，這形塑了法治，也激勵了科技的不斷創新。

商業社會要把上述三要素活動中的所有人，都納入在商業的交易生活中，依各人的努力，或貢獻，或運氣，作為各人應得到的一份報酬，這報酬用交易的媒介金錢表達，漸形成了私有財產權不容侵犯的觀念。從商業社會整個社會的效能看，商業社會是一部內燃機汔車，馬力強大，可橫衝直撞。威尼斯呢，或是100cc的摩托車，葡萄牙、西班牙、荷蘭，是1000cc左右小貨車，英吉利呢，是4000cc以上八汽缸的越野車了。

但是坐慣牛車而氣勢昂然的人，完全不知汽車為何物，難免氣勢依舊昂然；這就是天朝上國接見英吉利王國特使的類比。

英國在公元1588（明萬曆16）年擊敗西班牙無敵艦隊，公元1600（明萬曆28）年成立東印度公司，公元1642～1689（明崇禎15～清康熙28）年間，有近半世紀的內戰與革命，無暇外顧；公元1763（清乾隆28）年在北美擊敗法國，得加拿大及密西西比河以西土地，1783（清乾隆48）年承認美國獨立，這個時候，英國無論對內對外，總算清閒下來了，就想到華夏中國了。

在葡萄牙人這一波歐洲人來華之前，有威尼斯人名馬可波羅者，於公元1264（宋理宗景定4；元世祖至元元年）年在君士坦丁堡，碰到元朝派往西方的使者後，不只覺得新奇，而且認為充滿機會，乃決定冒險前往中國。公元1266（宋度宗咸淳2；元世祖至元3）年，馬可波羅到達元大都（今北京），見到元世祖忽必烈。忽必烈寫了一封信，託馬可波羅帶回羅馬給教皇，請教皇派人到元朝，告訴元朝人關於歐洲人的生活情形，馬可波羅接受任務，就起身返回歐洲，故此次馬可波羅在中國之停留，最多僅一年。

回到義大利後，此時為公元1270（宋度宗咸淳6；元世祖至元7）年，是第八次十字軍東征剛剛結束，第九次東征在籌劃中的時候。他拿到教皇額我略十世（或稱格列哥里十世）給忽必烈的回信，於公元1271（宋度宗咸淳7；元世祖至元8）年動身返回中國覆命。先從威尼斯乘船到黑海南岸登陸，然後從陸路輾轉於公元1275（宋恭宗德祐元年；元世祖至元12）年抵達抵達大都（北京），而後一直在中國南北各地停留至公元1292（元世祖至元29）年，到公元1295（元成宗元貞元年）年才回到歐洲。馬可波羅回到歐洲後，參加了威尼斯和熱內亞的戰爭，被熱內亞俘獲坐牢，在牢中對獄友說旅遊的故事，原記錄是法文本，即《馬可波羅遊記》，或《東方見聞錄》，記載了他到亞洲及從中國返回威尼斯旅遊的經歷、以及亞洲及非洲多國的地理及人文風貌，成書後影響了歐洲人對東方的認識及探索。

回看當年，馬可波羅是一位熟習東西交通往來，近於現代旅行社中，負責安排交道工具及食宿的領隊。加以馬可波羅是一位聰明伶俐的人，或近於慈禧太后前的小李子吧，亦非常討得元世祖忽必烈的歡心，元世祖身邊也需要這樣的人，聽一聽世界其他地方他不知道的事物，也可派他去各地調研一下作實況回報。在這情況之下，發生在宋、元之間的爭戰故事，如有關文天祥者，不會出現在《馬可波羅遊記》中。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】