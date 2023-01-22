已經過去的2022年，對於廣大中國人來說是割裂的一年：中國國際地位的大幅提高，已經初具「超級大國」的樣態；而廣大國民卻未能感受到實際生活品質的大幅提升，甚至是中下層普遍感到不確定性與壓力增大，生活壓力與健康焦慮，呈現出了一種「大國」與「小民」的觀感割裂。特別是2022年底疫情防控措施的遽然放開，更是大幅增加了這種割裂感。

觀察來看，2020、2021、2022這三年，正是中國對美國快速彎道超車的「彎」。中美貿易戰中國雖「痛」卻未「傷」，反而是凝聚了意志、統一了認識。到2022年則正式顯現出了「超級大國」的某種樣態：俄烏戰爭獲利頗多、新能源汽車發展迅猛已經對德、日汽車工業隱有「釜底抽薪」之勢、中東外交大突破、台海新常態大幅擠壓了台獨的生存空間等等。雖常常談及內循環，但筆者認為那是一種基於最壞狀況的設想與儲備，接下來中國還要大幅進軍，向全世界進軍。如果以解放戰爭的進程來比方，那就是「大決戰」已經打完了，接下來就是 「南下」、「大進軍」。

雖然台灣問題是中國內政，但具有「國際性」。所以筆者開篇要先談及中國在世界中的局面。具體到兩岸局勢，筆者曾遊學台灣，在台期間略有田野調查之意，到處走一走、看一看，吃一吃、談一談，試將台灣人的心態做一大觀。在台期間，我對台灣普通老百姓的生活和命運產生了深厚的感情，對台灣人的歷史際遇抱有深刻同情，對四小龍時代台灣人民的努力拚搏和成就由衷敬佩。簡而言之，筆者認為，台灣人的心態可由兩個意象簡略概括：一為鄧雨賢的歌曲，一為電音三太子。若本尼迪克特言日本人「菊與刀」者，台灣人亦可概括為「雨與電」：充滿市井煙火氣的人情與割肉還母剔骨還父的絕情。

筆者妄言：台灣人有一種大時代中的「棄子」心態。不論是漂過黑水溝，背井離鄉奔向瘴癘之地，還是「四百萬人同一哭，去年今日割台灣」（丘逢甲詩），總有一種「母體不要我了」的悲情。繼之而起的便是自憐、自強與有所成的沾沾自喜。1985年群星版歌曲《明天會更好》MV，人人神采飛揚，唱出了台灣黃金時代的景象，冉冉上升的朝氣與自信，以及溫存和善良（可能是假象），聽來至今讓人動容。可惜現代的年輕人都一個個火氣十足，沒有了自信，只剩了藍綠癲狂和一地雞毛。柯市長所言不差「垃圾不分藍綠」。

鄧小平曾云「傷痕文學」者，「哭哭啼啼沒有出息」。台灣人的悲情我能體會，「獨」能獨得成否？中國地雖大，精華無非東南沿海魯、蘇、滬、浙、閩、粵等地，台灣如長矛直抵腹心，如鯁在喉，臥榻之側豈能安睡？對於台灣，中國一定要拿下的，這是現實中的心腹大患，是歷史分合大勢，是增強政權合法性的不二法門。歸根到底，中國因衰敗而分裂，也必將隨著復興強大而再度統一。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。

對於台灣，固然有曾為「棄子」的種種感情，但若成為中國崛起之路上的「絆腳石」甚至是「出頭鳥」，那就必然是另一個塔山：我不要傷亡數字，我只要塔山。若見邊陲之子毀家棄祖，抑或轉頭東顧「認賊作父」，豈不要興師伐之！從史無前例的2020年武漢封城到猝不及防2022年放開管控，都是大開大合的戰爭思維的具體體現，這種戰爭思維是值得引起台灣人深思的。

從科西嘉小島上走出的拿破崙，將法國引領到了一個新的高度：沒有拿破崙，法蘭西便不能稱之為法蘭西。

我從一個愛台灣的「外人」角度，真誠希望台灣人特別是年輕人要有雄心壯志，重拾千百年來的文化自信，做堂堂正正的中國人，以堯舜禹以降、曾有秦漢唐之盛世的中國人之心，不要把目光局限於島內，過「小確幸」的生活，以全中國為舞台，做像從科西嘉小島走出來拿破崙一樣，融入乃至主導中國走向更偉大的時代。

這是我真誠的希望，也是真誠的祝願。（李于虎/山東）