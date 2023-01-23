新年之初的兩岸關係，既有好消息也有壞消息。好消息包括小三通逐步恢復、大陸高層重新釋出和平善意、民進黨內「和平保台」漸成主流。壞消息包括中共軍演規模不降反增、美國智庫兵推兩岸開戰後慘狀、巴布亞紐幾內亞駐台商務代表處關閉等。這些相互矛盾的訊號，恰是微妙而敏感的台海情勢寫照，對兔年的兩岸關係，我們不必悲觀。

保留與大陸溝通的空間

如何追回疫情失去的3年，應該是兩岸在新的一年必須面對的首要問題。這是因為自2020年初至今，兩岸因疫情造成交流中斷、敵意螺旋、協商停擺，取而代之的是針鋒相對的軍事對抗，幾乎令兩岸關係倒退回冷戰時代。解放軍自1999年之後，在2019年首次越過海峽中線，到2020年常態化進入我西南空域，再到去年圍台軍演直逼我領海領空，折射出北京逐漸以軍事優先思維處理兩岸關係的事實。

軍事永遠都不是解決問題的最佳選項，兩岸更不容許重蹈兵戎相見、骨肉相殘的悲劇。但在北京看來，「拳頭」確實是唯一能讓對手聽得懂的方法。果然，美國拜登政府接受了「五不四無意」的政治承諾，公開申明不支持台獨，並以行政力量阻擋國會系統更加激進的挺台法案。與之相對應的是，北京以「鬥爭」處理美中關係的戰狼姿態也開始有所收斂。當美中回歸務實對話、管控分歧、爭取合作的主基調時，兩岸關係也就好辦了。

固然，蔡政府面臨許多來自美方備戰的壓力，如延長役期、布雷計畫等，但也能看到，台灣一些動作變成形式上的應付。例如在民防訓練上，無論是政府還是軍方，都深知台灣在民主政治下，打造全民皆兵體系絕無可能；再如在義務役延役上，政府透過化整為零、提高補助的變通和配套措施來降低年輕族群不滿，實質上對國軍整體戰力並不會帶來顯著提升。最重要的是，蔡政府仍然留有與大陸溝通的「一絲」空間，也就有可能為疫後兩岸關係復甦帶來「一絲」希望。

以小三通復航為例。去年下半年時，外界普遍不看好大陸放棄清零政策、打開邊界，但陸委會很早就放出風聲，小三通將爭取今年春節作為復航目標，說明蔡政府對大陸放開防疫、恢復兩岸民間交流的訊息及時間點已經有所掌握。果然在去年底，大陸迅速調整防疫政策，但接踵而至的疫情海嘯，卻令台灣民眾特別是綠營對小三通高度疑慮。蔡政府雖限制了小三通規模，但還是頂住內部壓力，並未藉機暫停或推延，也算與陸方保持了默契。

美中關係和緩利於迴旋

在民進黨執政下，兩岸公部門協商尚難恢復，但從小三通復航案例可看出，兩岸仍可以保持間接溝通，達到共同期待的目標。在小三通議題上，金門在地政治人物、民意代表積極穿梭兩岸，既能與陸方對口單位協調，溝通結果也能得到蔡政府的尊重、接納，同時大陸也透過這樣的管道與蔡政府達成某種默契。這顯然與馬政府時期的兩岸熱線不能比，但勉強可視為政治現實下的替代辦法，也可以推展至其他需要溝通、協調的兩岸事務之中。

因此，新的一年，蔡政府對兩岸交流應拿出寬容、尊重、務實的基本態度，秉持四個原則：其一，待大陸疫情度過峰值、確認安全無虞後，全面恢復兩岸客運航點與航線，不再限制台灣民眾赴大陸觀光、求學、就業。其二，歡迎陸客團體旅遊、自由行來台，用碩果僅存的「小兩會」機制，向大陸社會行銷台灣之美，消弭積累數年的兩岸民間仇恨氛圍。其三，尊重地方縣市與陸方政府、各省市的交流，讓地方政府和民間自己到對岸找出路、找生意。其四，珍惜媒體、學者、政黨和民間團體在兩岸間良善溝通的角色，不再動輒以紅帽子進行監控和打壓。

蔡政府任期只剩最後1年多，卻可決定把台灣帶向和平還是戰爭的十字路口。如果能從善如流，放手讓民間交流，舒緩兩岸緊張，兩岸就有可能在美中關係短期走向和緩的背景下，找到更多迴旋與緩衝的空間，春暖花開的日子終將會到來。