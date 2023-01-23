大過年的發生火燒車，再怎麼說都是憾事！

疑似酒駕的女性駕駛自撞外側護欄後，造成後方5車連環車禍，其中統聯客運撞上前方轎車，客運司機和轎車上的許姓婦人受困車內，當場命喪火窟，並有9人受傷送醫。

車禍事件頻仍，最惹人注目的就是遊覽車，因為載客量大，萬一出事，傷亡數字自然跟著提升，最顯明的例子就是2010年創意旅行社遊覽車因颱風路況不佳而墜海，連同導遊司機26死；另外是2016年發生的國道陸客團因司機情緒不佳而導致縱火，造成26死悲劇。

這次火燒車根據調查，研判可能因轎車被高速撞擊後，造成油箱位移及破損，瞬間產生高熱而引起，造成2死9傷悲劇。遊覽車楊姓司機第一時間打開車門，疏導旅客逃生後自己被車門夾住而錯失逃生機會。

國內遊覽車多數都屬於國造，出了事就一片聲討聲，然後呢？然後就沒事了？司機事前有沒有教導乘客遇火警時如何逃生？如何打開逃生門、如何敲破車窗、使用滅火器？司機是最了解車況的，何以這次會讓車門夾住腳踝？車體到底出了什麼問題？

遊覽車安全問題不解決，誰還敢搭乘客運或遊覽車？

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