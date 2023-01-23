台灣近幾年來，每逢春節，總是相當「迷信」於抽「國運籤」，或於除夕，或於大年初一，擲筊而禱，以卜來年國運盛衰，在全省各大廟宇均有舉行。

籤詩數目，各有不同，有百籤、60籤、30籤、28籤不等，從上上到下下，各有吉與不吉。籤詩的內容，也各自不一。抽籤本視機率而定，所以各大廟宇所抽卜的吉凶不一，準或不準，都屬「後見之明」，原本無須在意。但因抽籤之前，必先連擲3個「聖筊」，獲得神明「認可」之後，方能進行抽籤，故此頗沾有神秘的氣息，為許多人所津津樂道。

台灣各大廟宇，台南北門南鯤鯓代天府的籤詩是最受關注的，原因是12年來，始終沒能抽到好籤，甚至有一年，一連擲60筊，都未獲神明認可，從機率上說，更屬罕見，因此也被認為是「最精準」的，每年初一的「抽國運籤」，都被視為頭等大事。自古以來，以「神道設教」，本就是中國傳統，但時至今日，已未必值得憑信，可習俗如此，也未嘗不可略為申說。

籤詩內容，基本上都是以中國歷史上的人事為主，下附詩句，而別其吉與不吉。籤詩與傳統詩句相同，有時意義隱微，未必一望即知；儘管籤詩往往都有專人解籤，但其寓意如何、指涉為何，因解籤者的文化、思想及可能的避忌，同一籤詩，可能就有說解的不同。

今年癸卯兔年，南鯤鯓代天府所抽得的為甲寅第15籤，其標題為「唐太宗令武媚娘賞花」，其詩云：

于今此景正當時，看看欲吐百花魁，

若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃。

南鯤鯓代天府是供奉「五府千歲」的廟宇，其籤詩屬「甲子籤」，共60籤，這支是「上上籤」，為13年來唯一抽中的好籤。此籤與唐太宗朝的史事有關。

唐太宗是中國古代被認為最是英明的皇帝之一，但凡有唐太宗的籤詩，多為上籤；武媚娘就是武則天，為唐太宗的「才人」，曾因其貌美，被太宗賜號「武媚」，後世就訛為「武媚娘」，轉成其小名。太宗駕崩後，依慣例入感業寺為尼，後來被高宗李治看上，被封為「昭儀」，後來復立為皇后。高宗體弱多病，武則天垂簾聽政，並稱「二聖」，逐漸獨攬大權。高宗薨亡，雖有中宗、睿宗繼立，但一切朝政，皆聽其作主，最終則於西元690年，改唐為周，自號「則天大聖皇帝」，改名「武曌」，成為中國唯一被正史承認的女皇帝。但武則天雖精明能幹，但手段厲烈，故此後世對其評價不一。

本籤詩為「唐太宗令武媚娘賞花」，從籤題看來，武媚娘是武則天尚未稱制時候的名號，而又有唐太宗領銜「令」之，因此，解籤的重點，不能放在後來的武則天身上，而應從「唐太宗」入手，因而其中最耐人尋味的問題，就是「誰是唐太宗」了，但是，在歷史或傳說中都找不到相關典實，所以在索解上就相當為難。

儘管如此，武則天與「賞花」的關係，倒是有相當豐富的傳說。北宋人高承在《事物紀原》一書中，就記載了武則天與牡丹花的關係，一直流傳於後世。其故事大抵是說，有一年冬天，武則天到宮庭花苑遊賞，可隆冬時期，百花凋萎，一時不忿，便詔令百花齊放，但是唯有牡丹不肯開花，武則天大怒之下，就下令將牡丹花貶到洛陽，所以後世洛陽的牡丹，聞名於天下。至今每年4月牡丹盛開時，洛陽市都還會舉辦「牡丹文化節」。

高承的記載頗有神奇的色彩，以故後世常有流傳。清代中葉的李汝珍，更利用這個傳說，創作了100回的《鏡花緣》，將這一傳說渲染得更為神妙。主要是在描繪武則天一時酒醉，寫了首詩，「明朝游上苑，火速報春知。花須連夜放，莫待曉風吹」，天上職司百花開放的百花仙子，正在與麻姑下棋，眾花仙尋找不到，不敢違抝，紛紛奉旨下凡開花，而牡丹仙子遍尋百花仙子而去，因此晚到。武則天見百花一夕之間奉旨開花，龍心大悅。武則天自認「因素喜牡丹，尤加愛護：冬日則圍布幔以避嚴霜，夏日則遮涼篷以避烈日」，理當先百花而開，卻姍姍來遲。非常忿怒，便下令用火燃燒，說也奇怪，竟然也都開了花，這就是後來盛傳的「焦骨牡丹」、「枯枝牡丹」，但仍將她貶到洛陽。其後，天帝以百花仙子錯亂陰陽，「呈豔於非時之候，獻媚於世主之前」，就將百花仙子連同99位花仙謫降凡塵，需遍歷海外，遭險逢難，方可完劫，就成就了《鏡花緣》一書。

牡丹花是唐朝的「國花」，周敦頤《愛蓮說》稱：「自李唐來，世人盛愛牡丹。」當時有「花中之王」的美稱。牡丹花花瓣多重，花蕊碩大，紅、粉、紫、白、黑，五色繽紛，也被稱為「富貴花」，是中國繪畫、刺繡、屏風上常見的花卉，一般於早春時開花。但是，早在唐朝時，就已經有人發明了「以火逼蒸」的栽植方式，能讓牡丹花在隆冬時也開花綻蕊，唐人段成式的《酉陽雜俎》就記載了，「常有不時之花，然皆藏土窯中，四周以火逼之，故隆冬時即有牡丹花」。這一個傳說，應該還是有所本的。類似的傳說，也可見於八仙中韓湘子「能開頃刻花」的傳說，也是在隆冬雪夜，韓湘子用了「逼蒸」法，讓牡丹在一夜之間就盛開了。

因此，「武則天賞花」就成了歷史典故，在詩籤中也偶爾出現，如香港奉祀漢代神仙黃初平的「黃大仙」籤詩21籤，就有「武則天賞花」的「中吉籤」，「天外紅霞如抹錦 檻邊桃杏鬥新妝，盈眸煙熳誰居首 美酒頻斟且酌量」。但是，這顯然與「唐太宗令武媚娘賞花」不同。想來是當初製詩籤的人，不是誤用了典故，就是別有所指。

從詩籤上看，「于今此景正當時，看看欲吐百花魁」，是指今年時景佳妙，牡丹為花中之王，將是呼之欲出的了；「若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」，而春色已到，必然能得脫塵挨，成為寶島之主（王）。如果就台灣未來一年的經濟局勢而言，當然是很可以期待的；但是，眾所關注的，恐怕還是在2024年的總統大選，究竟是誰可以出線的問題。

2024年總統大選，日期是在1月13日，而春節則要遲至2月10日，也還在兔年之中，正符兔年期限。目前台灣政壇上最具有厚望的，無非侯友宜與賴清德二人而已，是則，「一灑清吉脫塵埃」，就顯然不可作尋常語看待，應是另有玄機了。

「灑」者，掃也，洗也。「吉」者，德也，故「清吉」即「清德」。換句話話說，能出塵埃者，必然已先掃洗（掃除）「清德」，然後終將達成。2024年的總統大位，恐怕已是暗藏於詩籤之中了。

然則，籤題的「唐太宗」到底是誰？民主時代，有誰能令「武媚娘」乖乖聽話去「賞花」呢？武則天打回原形，亦不過一武媚娘而已，也唯有全台灣的「民意」可以當之。唐太宗誰也？當然就是台灣的2300萬人民了。

「子不語怪力亂神」，詩籤之說，未必可信，解說者固能言之成理，也未必精準，究竟未來鹿死誰手，還是得有事實驗證，且待2024再予論斷。

（作者為退休大學教授）

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