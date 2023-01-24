2023年開春，台大校長換屆交接，管中閔談笑卸任，但學術界開始懷念他2018年以一介書生對抗滿朝權力的壓迫與追殺，義無反顧的堅持大學自主的精神，稱譽這是時代難得的風骨。管中閔只是一個台大校長，他的卸任有如此重要的象徵意義嗎？是不是這個時代，風骨已變成人間罕見的品格？是不是台灣的教育正在向下沉淪，以至於人們更加珍惜那難得向上提升的力量？

力挺抄襲案重創學術界

對照於管中閔的，是陳明通與林智堅。陳明通仍稱堅持林智堅未抄襲，是冤案。然而，在台大學術倫理審定委員會的審查會議中，林智堅的論文經由台大教授再三審查、比對，確認了與余正煌論文的相似度超過40%，因此撤銷了論文與學位資格。在學術界應該解決的問題，最後卻被迫交由不是學術專業的法官來解決，請問，這是什麼學術倫理？

世界公認，學術倫理的第一條即是「誠信」。誠實公開自己的研究過程、研究內容、資料來源、研究成果，以供其他學人檢視，乃有助於後進之學者更進一步的研究，這不正是學術進步的基礎？林智堅與陳明通把學術倫理問題，逼得余正煌提告變成一個法律問題，試問哪一個法官有資格去審查論文有無抄襲呢？就算法官的判決出來，能成為學術倫理的依據嗎？

此處想說的不是台大抄襲案，而是一種學風，一種文化。黃仁宇在《資本主義與二十一世紀》一書中寫到，資本主義所藉以運作的，不僅是資本與金融，或者商業生產模式，它真正藉以運作起來的，是那後面看不見的「文化」。文化包括了人與人的信任，資本流通的信用，商業運營的不成文規則等。學術要能進步，需要的正是一種不成文的規則，一種價值觀。價值觀包含了：學術倫理、誠信、學人風骨、學術價值判斷等。

質言之，在學術的領域，誠信，比地位更重要；大是大非的判斷，比權力更崇高。這正是學術與權力的分界。即使權力大如蔣介石，面對胡適，也只敢在日記裡不斷抱怨胡適對他的勸諫，但外表上他仍非常尊重，因為他知道，胡適對他的評價，是基於大是大非，它將影響歷史的評價。在歷史長河裡，朝代不斷更迭，再大的權力也會沒落，再強的暴力終將消殞，只有大是大非的價值會留存下去。這便是〈正氣歌〉所寫的「在齊太史簡，在晉董狐筆」。

去中國化文化價值沒落

然而，今天的台灣的學界卻被權力的威勢所脅迫。台大校長的當選人被權力壓迫凌辱，寒蟬效應所及，知識分子為之噤聲。公立大學校長的選舉變成是政治色彩掛帥的綠色霸權。而在少子化的趨勢下，大學生員不斷減少，為了取得教育部的補助款，各學校寧可配合政策，設了許多不知所云的課程，例如：用英語講授中國文學，用台語授課就有額外補助等。教育部變成教育的最大控制者。

這只是大學課程的一端，更不必說許多教科書在去中國化的政治考量下，課本被改得面目全非，歷史內容碎片化，中文課本刪去古典文學，只剩下當代的一些雞湯文。學生根本無從認識全面的歷史與人文，更不必說文化底蘊的積累了。教育部猶且如此，文化部更不堪，只會在中正紀念堂的銅像和展示作文章，卻不管文化面臨的困境。

當政治掛帥變成一種執政價值，當權力變成宰制的力量，當意識形態變成社會分裂的根源，文化價值開始沒落了。當文化價值沒落，一個國家的內在精神便沉淪了。這便是今天台灣最核心的問題。

所幸，台灣還有著沉默而善良的大多數，有那麼多慈善團體、宗教團體，為這個社會堅持著恆定而長遠的價值，讓台灣的文化血脈不致斷絕，讓人性的善良敦厚，依舊在民間長存。

展望未來，隨著2024大選的逼近，權力的爪牙將更為張狂，民心將更為脆弱，我們唯有期望民間發揮更堅強的力量，重建誠信的價值，取代政治帶來的傷害，台灣才有真正的文化底蘊。

（系列完）