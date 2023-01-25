身為瑞典公民的丹麥極右政黨領導人，21日在土耳其駐瑞典大使館焚燒伊斯蘭教聖典《可蘭經》，引發全球穆斯林不滿。許多伊斯蘭國家皆表達嚴正抗議。原本正在談判，可能鬆口支持瑞典和芬蘭加入北約的土耳其總統艾爾段甚至直言，不必期望土耳其支持瑞典加入北約。

艾爾段自上任以來，就因其不吝支持伊斯蘭的以教領政，與多次反對西方國家國際活動的強勢路線，與歐美國家在外交場合偶有摩擦。然而土耳其位處歐亞交界，自古就占據相當重要的地理戰略位置。隨著近年全球政經局勢的改變，土耳其在不同地區的地緣政治角力中，愈見其左右權衡的影響力。深知土耳其在大國博弈之下依舊緊握談判籌碼的艾爾段，也抓住每一次機會盡可能為土耳其爭取更大的國家利益和政治利益。

原本瑞典和芬蘭希望得到土耳其支持加入北約時，艾爾段就是以瑞典和芬蘭不再支持庫爾德工人黨及敘利亞庫爾德武裝，並同意解除向土耳其出口國防設備的限制作為交換條件。而如今瑞典因為極右派宗教仇恨事件率先踩了政治不正確的紅線，原本以宗教理由涉入外交談判立場容易遭致批評的土耳其卻更站得住腳。

再加上烏俄戰爭爆發後，土耳其在歐洲緩解能源和糧食問題扮演的角色，以及土耳其製造的無人機在烏俄戰場上的應用，都再再顯示了土耳其在此刻和未來的國際外交場合上，可能發展出更大影響力的潛力。

儘管外界分析，在今年年中即將舉行的土耳其大選中，艾爾段因其強硬的宗教立場與嚴峻的內政經濟壓力，可能面臨不小的壓力，但從他上任至今一路在外交談判場合上的表現，對土耳其人而言確實是一位頗有政治手腕的領導人。