大陸2022年GDP成長率3%，未能達成5.5%目標，在烏俄戰爭、通膨升溫、美國聯準會鷹式升息、疫情衝擊及資金外逃等不利因素影響下，還能繳出3%的成績，並不容易，也突顯大陸經濟仍具有韌性。今年隨著防疫全面解封，大陸經濟有機會大幅躍進，回到5%以上的成長力道。

為全球復甦帶來曙光

高盛與法國外貿銀行在大陸官方公布數據後，立即將今年大陸經濟成長率上調至5.5%，摩根士丹利甚至在1個月內二度上調，認為增長幅度有機會來到5.7%。看好的不只外資，大陸地方兩會已有超過20個省市自治區，將今年經濟成長目標設定在5%以上，以旅遊觀光為經濟支柱的海南，喊出9.5%增長高標。

拚經濟已成為大陸工作項目的重中之重，相較於過去幾年的整改基調，北京政策方向大轉彎，在施政上也會加速調整，甚至改弦易轍。最明顯的例子，是習近平、李克強在中共二十大後，多次公開宣示支持平台經濟健康發展、加快數位經濟轉型。開春後人行宣布，針對螞蟻集團等14家大型平台企業的金融監管與整頓改革作業，基本已完成，螞蟻集團將有機會重啟滬港兩地上市。

深受整改所苦的網路叫車龍頭滴滴出行，日前在微博宣布復活，旗下叫車APP即日恢復新用戶註冊。大陸社會主義市場經濟天秤的重心，再度從左傾轉向右傾，回到市場經濟多一點，社會主義少一點的發展模式。這次調整不像1992年鄧小平南巡後的摸著石頭過河，付出龐大的學習與時間成本，這次更像是掌握問題全貌後的精進調整，效率應可大幅提升。

《紐約時報》戲稱，在社會安全與經濟發展取捨之間，習近平已從紀律委員身分，搖身一變成為啦啦隊長。對於這個方向的轉變，全世界都應欣然樂見。畢竟當前全球經濟仍深陷衰退陰霾，作為世界第二大經濟體的中國，若能重振往日雄風，當為全球經濟復甦帶來曙光，甚至做出重大貢獻。就如同2008年金融海嘯，大陸推出4兆人民幣的擴大內需方案，引領全球經濟快速復甦。

不過，複製2008年經驗並不容易。2008年全球通力合作就經濟，現在全球兩極對立氛圍愈來愈濃厚，地緣政治風險升溫下，交易成本大大提高，將阻礙全球經濟復甦步調。IMF近日發布報告《地緣經濟分裂與多邊主義的未來》指出，因為地緣經濟分裂，國際經貿合作與商業往來將大幅減少，可能造成全球經濟強力萎縮，尤其低收入國家所受衝擊更大，全球GDP最多將減少7%，若技術進一步脫鉤，一些國家經濟損失可能高達12%。

先有足夠的經濟底氣

IMF不是危言聳聽，而是現在進行式。隨著中美對抗愈趨激烈，全球化功能與角色，也被大幅削減。張忠謀去年底出席台積電美國移機典禮時就表示，全球化與自由貿易幾乎已死，且不太可能再恢復，或許略為武斷，卻是暮鼓晨鐘，代表全球科技大老的憂心。

全球處於兩極分化情境，希望憑大陸以一己之力，當領頭羊帶領全球經濟擺脫衰退泥淖，有點不切實際。但這不表示北京應消極以對，反倒更應換位思考，化危機為轉機，積極與美對話協商，藉此突破僵局。劉鶴與葉倫在達沃斯世界經濟論壇會談，達成加強總體政策溝通協調、合作應對全球經濟與金融挑戰的共識，是很好的開始。

要談合作、要共同應對全球經濟衰退危機，除了意願之外，能力更是關鍵。換句話說，在為世界貢獻自身力量之前，要先有足夠的經濟底氣。這也意味現階段北京得好好思考，如何在今年全力拚經濟的主軸下，更為有效地發揮積極財政與寬鬆貨幣功能，加速經濟增長、累積經濟實力，方有機會成為領頭羊，帶動全球經濟復甦。這不只是大陸的想望，也是各界殷切之企盼。