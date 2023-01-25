民進黨政府主導下，112年度中央政府總預算案再次輕騎過關，一切按執政黨的數字完成三讀。但事實上，在執政黨不分青紅皂白地全力護航之下，中央政府預算毫無顧忌地「變胖又變高」，立法院則淪為行政院立法局，無法監督、無法嚴審、也無法控管。國會監督功能幾近停擺，審查預算流於形式，甚至以「包裹」或通案處理方式掩護過關；以至於行政單位有恃無恐、為所欲為。總預算更如脫韁野馬般失控，特別預算也跟著滿天飛；政府債台高築，借新債超過還舊債，公共債務越還越多，加速財政管理失能，可說是政府危矣！

維持適度支出規模，原本該是財政紀律的重要考量，但政府卻不思檢討改進，只想透過大內宣混淆視聽、帶風向，佯稱此舉足以「照顧國人、壯大台灣」；但事實上，中央政府總預算規模已連續4年超過2兆元，且逐年升高，今年更直奔3兆，實在讓人怵目驚心。還別提許多支出都藏在特別預算裡，根本無法從總預算的編列中窺見端倪。

尤其，中央政府112年的預算支出高達2兆7191億元，但在民進黨多數席次的強勢表決下，最後竟僅小刪1%多一點！揭開總預算的黑箱一看，實在讓人痛心疾首！執政黨好大喜功、鋪張浪費，還無視世代正義，一再借錢舉債，甚麼項目都往特別預算裡塞，導致佯稱「最會還債的政府」，公共債務卻越還越多；國債鐘不斷堆高，年初人均債務已達24.7萬元。

其中巧門就在於特別預算常態化，明明總預算該做的事，卻拿特別預算支應，藉以迴避法規與民意監督；不但以債養債，造成世代剝削與世代不正義，更讓國家財政更為困窘。結果面臨施政欠缺優先順序與前瞻布局的多重衝擊下，如能源等一堆錯誤政策難以收拾，更釀成棘手的錢坑，也驗證政府管理失衡失能，以及財政惡化、紀律不彰等亂象。

因此細審民進黨口中史上最大規模的中央政府總預算案，實在看不出來有幫助台灣邁向下個世代產業榮景的企圖心，也不見協助民眾與企業解決問題、趨利避害的同理心，只看到政府狂撒政令宣導預算，試圖用漂亮的帳面數據麻痺全民，拿出大筆預算掩蓋政策失敗的黑洞，延緩危機的發生罷了！

偏偏在這種總預算浮濫編列及濫用失控的情況下，國人卻要獨自面對國際通膨壓力、兩岸關係緊張、中美科技戰衝擊，以及幾乎是金融海嘯等級的全球經濟蕭條局勢！如今，Q4的GDP驚見負成長，人民生活叫苦連天；綠營官員竟然還洋洋得意，拿著似是而非的數據忽悠全民，也依舊對迫切的危機無知、無感、無為、無能。只能說，國家危矣，民眾危矣！實在讓人難以忍受。

就拿政府預測失靈釀成超徵近5000億稅收為例，這筆錢來自全民，發給全民天經地義，拿來補國家稅收虧空也無不可；但中央政府比黑道還黑道，蘇揆雖口頭表示同意發放6000元現金；但行政院卻拿發放現金當藉口，包山包海的把失敗政策都納入特別條例，還白紙黑字的空白授權行政單位為所欲為。一切像極了組頭作莊大抽頭，而以照顧人民的名義在預算上灌水的作風，依舊不改。

看看民進黨政府，明明是錯誤的能源政策讓電價成本大增，並導致供電不穩定，用電缺口浮現，如今竟想把超徵的稅收和人民辛苦的血汗錢拿去補政府和台電等國營事業的巨額虧空，這樣合理嗎？把人民當猴耍好玩嗎？

凡此種種也正好驗證，政府編列的總預算未依法編列，也和現狀脫節。綠色政權大撒幣導致總預算補貼不足的結果，竟還把腦筋動在超收稅徵上，還想把人民納稅錢就在這樣黑箱操作下被分贓、浪費掉了？

我們真的要奉勸綠色政權執政黨，這些白花花的銀子，並不是官員的祖產或無感的數字，一塊錢、一塊錢都是向老百姓徵收而來的血汗錢，中華民國萬萬稅，只要是中小企業、上班族，沒有一塊錢的稅跑得掉，更沒人能抵擋政府的財稅課徵。所以「還稅於民、現金給付」之所以形成全民共識，正代表人民對政府分配資源能力的不信任。至於舉債，更不是白吃的午餐，而是借我們子孫、曾孫的錢，讓後代子孫承擔成本，來給現在的政府套取即期的政治利益罷了。

所以拜託民進黨，別再敗家了！主計總處、審計部也該醒醒了，至少好好控管、監督吧！也拜託政府官員摸摸良心、苦民所苦。拜託把錢花在刀口上，撙節支用經費，結餘不必要支出，恪遵財政紀律，以供以後年度籌編預算財源才是正辦；資源更該優先投入長期性的國家建設與經濟發展支出。

至於鋪張、浪費、怠惰、挪用、吹噓，不讓民意發聲，沉溺網軍治國，黨政不分，以及債留子孫等吃乾抹淨、狂編大撒幣的事，就別再做了吧！

（作者為立委、律師）