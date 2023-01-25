長期以來，台灣一直處在國際化抑或內政化的拉鋸中，近年因為中美戰略對抗加劇，態勢越來越清楚，台灣問題已經高度國際化。內政範疇內單純的兩岸關係，從來存在，於今尤然；以美中為主軸的三角關係，將更決定性地左右台灣的未來。中國大陸宣稱台灣是中國內政問題，在法理上有其依據，但在現實上卻越來越沒有阻卻國際勢力介入的隔絕力量。

相反的，美國正運用一切手段管定台灣的事，《2023年國防授權法案》已簽署成法，其中涉台內容超過50頁，內容涉及對台軍事融資、加速對台出售武器、加強對台軍事聯繫等，甚至包含「美國政府派遣官員駐台」計畫，顯已將台灣納入美國國家安全體系。美國對台不斷增強介入力道，一方面是因為中國大陸對台軍事脅迫的壓力持續增強，美國基於地緣政治利益必須捍衛現狀，另一方面則是因為美國對中國崛起挑戰其霸權深感焦慮，而使台灣愈益成為美國制華最管用的「抓手」。國際化與內政化的拉鋸使得台海危局不斷加深。

台灣主流民意抗拒統一，期待美國軍事協防合情合理，這與美國戰略利益是一致，可說是相互為用，因此將美國協防台灣視為代理人戰爭，目的在於消耗中國的資源，挫損其實力，實際上忽略了台灣維持現狀的需求。有人質疑美國大量軍事援助，目的在於伺機挑起兩岸衝突，遏止中國崛起，也就是要將台灣「烏克蘭化」，這種觀點有其理據，但主要是從美國的利益著眼，而輕忽了台灣多數民意不願在現狀下統一的無奈選擇。

美國協防台灣是其不得不然的選擇。如果共軍攻占台灣，第一島鏈被攻破，其圍堵中國的戰略出現破口，將對日本等盟友構成安全威脅與心理震撼，也將大幅改變地緣政治格局，東亞將被中國主控。以兩岸的相對實力，美國如不出兵支援只提供台灣武器、後勤、情報、技術等支援而不武力介入，台灣將難長久自保，結果將使美國的保護承諾失信於盟友從而加速美國霸權的衰落。基於這些考量，美國也是台海安全的當事國，並非只想把台灣送去當砲灰。

問題在於其中的悖論，就是說美國積極加大協防台灣的力道，究竟能否嚇阻中共犯台或者增強台灣擊退外患的戰力，抑或反而加大中共早日解決台灣問題的緊迫感以及所施展的力度？這就是台灣問題國際化反將加速內政化的必然結果。如何趨向期間的平衡點，實為美國及台灣當政者必須尋求的適切分際，以免烏克蘭悲劇真的在台灣上演。

然而，民進黨政府只會簡單作答，一面倒向美國，跟著美國參拜，而不思全面性關照戰略情勢，為台灣謀求一個和平穩定的未來，自甘當美國制中的代理人或馬前卒，結果更惡化了兩岸情勢。台灣有其自己的利益，應該站在主體性立場上靈活因應，而不應成為強國的戰略性耗材。台灣沒有條件反美，但如果合理的疑美也被執政者指摘，則只能當美國的傀儡，被其牽著鼻子走，其結果無非是加速台灣在內政化的炮聲中生靈塗炭。