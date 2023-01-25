去年底，法國媒體揭露，法國海軍太平洋司令部海巡機在法國海外殖民地玻里尼西亞附近空域，發現一艘舷號175的中國海軍052D型驅逐艦活動；之後又有外媒報導，有中國遠洋綜合補給艦「查干湖號」擔任海上補給任務。這個海域，是美軍所認知的太平洋第三島鏈，解放軍艦艇在此出現，引發國際媒體高度關注。

2007年8月，美國太平洋總司令基廷訪問中國，中方軍官提議，中美兩國畫洋而治，分管西、東太平洋，被基廷澆了一盆冷水。別說基廷，中方當時之議在任何一個第三者聽來都是一個異想天開的笑話，太平洋雖大，但卻從來是美國的一個「內海」，視為禁臠，豈容他人分食。

偌大的太平洋之所以會成為美國一國的內海，大約是經過了一個長達一個世紀的歷程。如果把整個太平洋看作一個大圍棋盤，那麼棋盤的左、右、上、下四個邊，分別是中國（東亞）、美國（北美及南美洲）、北極與南極，自古以來，從來是「無主之洋」。但作為棋手的美國卻在大約一個世紀的時間中，先後落子，把幾乎整個大棋盤圍成了一個大空，盡入囊中。

1867年，美國從俄羅斯手中買入了阿拉斯加； 1900年吞併夏威夷成為美國第50州；在此之前，1898年美西戰爭，美國從西班牙手中取得了關島及菲律賓，至此，已在棋盤上形成了一個大模樣。1945年二戰結束，日本投降，美國順理成章地把日本在西、南太平洋中控制的諸多島嶼加以接管；之後，以對抗封堵共產主義為名，美國與西太平洋一眾國家（即第一島鏈）建立的軍事同盟與軍事合作關係；最後，把加拿大、澳洲、紐西蘭等「五眼聯盟」國家拉入，整個「內海」勢力圈於焉完成。

問題出在美國的內海實在太大，大到往西擴張就一直擴張到了亞洲大陸的東緣，這樣一來，就把中國家門口的四個海（黃、東、台、南）都一股腦兒地也併了進來，這當然難為中國所接受。於是隨著中國的崛起壯大，中美在西太平洋上的交鋒與博弈，乃是邏輯之必然。

作為第一步，中國必須清除美國在中國家門口的勢力，這即是以「反介入及區域拒阻」將美勢力阻擋在第一島鏈之外，我喻之為中國打造自己的「護城河」，這就使大棋盤左側的形勢出現了翻轉式的變化。為強化此一基礎，接著即以吹填造島方式有效控制南中國海，以圍棋比喻，這就是「做活」，有了這樣的基礎，中方就可以嘗試突破第一島鏈，向西太平洋落子。

沒曾想到，隨著中國經濟及軍事實力的迅速茁壯，中國不但在極短時間內就打造出了一隻遠洋海軍，並且在直出第一島鏈之後，還直抵第二島鏈的關島門口，如今甚至還前進到了第三島鏈的玻里尼西亞。在棋盤上，這意味著中方已在大棋盤的中間偏右處落子了，嚴格地說，美國「圍」了一個世紀才圍成的內海「大空」，進入新世紀後，才不過1、20年，就被中方「打入」；中方除了已成功破了美方的大空外，極大概率還將在東太平洋落子，當年澆中國冷水的基廷將軍未知如今有何感想。這盤世紀大棋目前尚未下到終局，令人好奇的是，它將下到何時以何種方式收盤。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）