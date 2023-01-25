過年期間拜讀《連戰回憶錄》，感受到一份連戰對歷史的責任感。特別是讀到連戰在行政院長任內，為推動全民健保必須與時間賽跑的壓力，最終成就守護台灣人民健康的強大後盾。再對比擬接任行政院長的陳建仁護航高端，兒戲人命，讓人無限感慨。

連戰曾擔任4年半的行政院長，5年的國民黨主席，兩次參選總統；這本回憶錄，連戰既是為歷史做一見證，對一起努力的人表達感謝，也為曾經遭受的誤解，做出說明。

這本回憶錄裡，疫情期間國人最感興趣的，當是全民健保的推動過程。從俞國華到郝柏村，全民健保到連戰任上已接近最後一棒；但是在表定的開辦日前夕，醫界強烈反彈，國民黨立委在總統官邸說「若開辦，年底立委選舉就完蛋了」，衛生署也認為「展延時間，籌備作業會更順利」。面對這樣重重的阻力，連戰很敏銳的認知到，「拖越久，反彈越多」，堅持按原定時間實施，先讓生米煮成熟飯，這的確是很關鍵的一個決定。

連戰也沒有忘了感謝當時的李登輝總統，多次與醫界溝通，作行政團隊最有力的後盾。李登輝後來改變了國家認同立場，與國民黨漸行漸遠，連戰還是視為老長官，顯示出他厚道的一面。

對我來說，書中還有一個小彩蛋。新冠疫情爆發時，台灣因為健保普及，能夠即早發現確診者，我投書說「吃果子拜樹頭」，這應該要感謝推動健保的三大功臣－俞國華、郝伯村、連戰3位前行政院長。連戰記得這篇文章，在回憶錄裡提上一筆。

俗話說「人在公門好修行」，執政者做好事可以德澤萬民，做壞事則罪孽更重。連戰的行政院長生涯有健保、九二一救災、十二項建設可寫，我不禁對比，正準備要卸任的蘇貞昌，能夠在回憶錄中寫出什麼，卡疫苗？護高端？

回顧蘇貞昌這4年任期，只能說是「罄竹難書」，前瞻計畫中的新竹棒球場、楊梅行政大樓、平鎮地下停車場、竹圍漁港碼頭全都有工程疏失；高鐵延伸屏東毫無進度；台鐵挪用工程管理費給公關公司，發生太魯閣號事件；2022年新生兒跌破14萬，比2015年減少35%……

而最讓人不解的，是防疫需要疫苗，蘇貞昌內閣卻杯葛大陸代理的BNT疫苗，要等到民間人士「自力救濟」，才不得不鬆口開放。這樣為了政治阻礙防疫的政府，能夠在歷史留下怎麼樣的足跡？

但即將接任閣揆的陳建仁，也實在沒有「期待可能性」；因為陳建仁是民進黨內的天字第一號「高端代言人」，明明自己打的是安慰劑，還可以大言不慚為高端疫苗掛保證，讓台灣人民接種一個國際不承認、無法入境美國、日本的疫苗。

再加上陳建仁一再護航林智堅的論文抄襲，乃至於因此攻擊台大，等於2022最大的兩個民怨，陳建仁都是共犯結構。這樣的蘇下陳上，很難有實質改變。

看看陳建仁明明有公衛專業，卻罔顧人民托付，極力的護航高端。再想想連戰打造全民健保，澤國護民至今，今昔對照，怎不讓人唏噓萬千？

（作者為前總統府副祕書長）