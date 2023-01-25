前副總統陳建仁終於允諾接替年前強勢請辭的蘇貞昌，擔任閣揆。由此可見，陳建仁確實是蔡英文心目中接任行政院長的第一人選，因為從蘇貞昌傳出表達過辭意後，陳建仁始終是呼聲最高的繼任人選。

從蔡英文不願大權旁落和顧及民進黨各派系接受度來考量，給人溫和印象的陳建仁，似乎是蔡英文此刻所能提出的最佳人選，然而，陳建仁應付政治攻防能力、指揮不動行政系統，以及他深入人心的「高端推銷員」形象等負面評價已從四面八方湧來。

例如，前民進黨立委郭正亮就公開預言，陳建仁的閣揆一職撐不過3個月，因為3月分的立法院總質詢，他非常難過關，恐怕很快就會「陣亡」了。2018年8月中南部豪雨成災時，陳建仁卻帶著全家到金門旅遊、還出動大批維安人員，國民黨台北市議員李彥秀直指他這種「不食人間煙火」的問題，令人相當不滿。

當然，陳建仁最嚴重的問題還是不斷為根本沒有完成人體試驗的高端疫苗掛保證，明顯的謊言，外界仍記憶深刻。九合一選舉期間，他借天主之名助選，被教友認為認為褻瀆宗教。此外，他擔任國科會主委時期，曾捲入論文抄襲。目前身為中研院特聘研究員的他，會以什麼形式出任閣揆，卸任時還可以重回中研院嗎？

陳建仁或許是蔡英文的好牌，也可以緩解黨內派系鬥爭，但面對充滿挑戰的2023年，行政經驗不足且有多項道德瑕疵的他，絕非帶領行政團隊的合適人選。