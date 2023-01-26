約莫40年前，在內人的鼓勵下到美國念書，心中難免有愧疚，特別是黨外人士在1986年成立民進黨。1987年解嚴，隔年就爆發520農民運動，抗議政府屈服於美國壓力開放市場、犧牲農民權益，農運人士、及聲援的學生入獄，全美台灣留學生驅車華府示威，我們還特別到費城參觀美國獨立紀念館。剛釋放出來的王雪峰到美國巡迴演講，拿起麥克風自信滿滿、鏗鏘有力。

夫婦在1991年秋束裝返國，內人在台大擔任客座教授，社團找不到教授掛名，透過我找她擔任指導老師。有將近兩年，我們住在基隆路的日式宿舍，時常有異議學生來訪，包括黃偉哲，探詢從政終南捷徑。日後在立法院擦身，貴人多忘事，連點頭示意也沒有。倒是他在淡江念研究所的異姓弟弟，或許是同行的關係，起碼會口頭稱呼「施老師」。

幾年前，我們在公視的談話性節目同台，既沒有稱我「教授」、更沒有叫我「老師」，人情淡薄、儼如路人。我批評民進黨政府的前瞻基礎建設「既不前瞻、也不基礎」。中場廣告休息，他跟我嗆聲，「究竟你們東華大學的預算是怎麼用的？」哇哩咧，我又不是校長，你也不是立法院教育及文化委員會的成員，憑什麼威脅我？多年後，耳聞爪耙子傳言，不知如何回應媒體。

台派在1994年召開「第二次台灣人民制憲會議」，我因為擔任台灣教授協會法政組召集人，忝為大會副祕書長，跟幾位台大學生有互動。我大學參加「大論社」，與「大陸社」有一段距離，更不用說「覺民學會」，對聰明絕頂的林佳龍印象深刻。他連任台中市長飲恨，錯在夫妻把蹲點台中當作蘇武牧羊，蔡英文所謂「台中人欠林佳龍一個道歉」更是火上加油。

我認識陳其邁是他在1996年首度競選立委時，被國民黨開除黨籍的尊翁陳哲男，透過台南同鄉前台獨聯盟主席張燦鍙，找上當時是地下電台名嘴的我南下高雄站台，當天，父子還煞有介事地替獨盟舉辦升旗典禮，紅色的旗幟冉冉升起，相當令人動容。然而，在他選上的第二天，盟旗就下降了。有一回在立院群賢樓廁所不小心四目相視，他靦腆地叫一聲「教授」，算是有家教。

當年陳水扁準備參選總統，陳其邁與馬永成翻譯引介英國前首相布萊爾的書，促成他日後到倫敦政經學院擔任訪問學者。蔡英文進行所謂的年金改革，陳其邁在立法院撻伐軍公教，上電視政論節目的嘴臉令人不敢恭維。大丈夫能屈能伸，他轉戰高雄市長，人設由原本張牙舞爪、呲牙裂嘴的「我是恁爸爸」，一下子變臉為超級暖男、秒變「陳小米」的貓奴，應該是師承小英。

獨盟在1997年於聖地牙哥地舉辦228事件50周年紀念會，我首度見到在耶魯大學念書的范雲，視為台灣人的柴玲。她後來組社會民主黨，眾人予以厚望，不想她竟然會被收編擔任民進黨的不分區立委。墓龜頂頭的眾野百合，隨風搖曳，淚水不再。

（作者為國立東華大學民族事務與發展學系教授）