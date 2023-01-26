1月17日，中國國家統計局公布，中國2022年的GDP是121兆人民幣，比2021年增加了3%。由於疫情，2020年的GDP比2019年只增加了2.2% 。而去年，由於清零政策，這個3%的增長率也遠低於原先計劃的5.5%。這兩次低增長擴大了中美兩國GDP的剪刀差，導致兩位美國經濟學大師，一位是曾經擔任柯林頓的白宮經濟顧問的桑莫斯，一位是經濟學諾貝爾奬得主克魯曼，於去年表示，一個被普遍接受的說法，即中國經濟將超越美國，恐怕不會實現了。

12月23日，克魯曼在他《紐約時報》專欄裡引用已故經濟學家斯坦因（Stein）的名言：「如果一個情況不可能永續，那麽它就會停止。」他說，中國泡沫爆炸的後果如何，難說，但是不會很好看。那麽，中國能在2030年以前超越美國嗎？

兩位大師的論述基本上是強調中國內部的問題，如清零政策、房地產泡沫、人口紅利消失，依賴資本投入刺激經濟而不是依靠消費等。他們避而不談的是外在因素，顯然是因為，外因來自美國的制裁和打壓。如果這兩位大師「學術誠實」的話，他們應當把美國打壓也列入其中。

通常，當我們想到「競爭」的時候，我們的參照系是賽跑：你跑你的，他跑他的，誰先跑到終點，誰就贏。但是，美國的參照系是美式足球：你前進十碼就表示他退後了十碼，所以他一定要擋住你前進，甚至逼迫你倒退。這是美國在國際關係中的一貫做法。八○年代，當日本經濟快速增長，美國感到壓力，它就祭出了《廣場協議》，和一系列打壓日本晶片企業，強迫日本車企來美國設廠等行動，硬是擋住了日本經濟的成長，使日本經濟停滯，一直到今天。

現在，中國已經成為美國的「最嚴峻競爭者」，所以拜登發誓，他將不容許中國在他任內超越美國。共和黨於去年期中選舉奪得眾議院的多數，一貫反中的麥卡錫被選為議長。剛選上三天，他就提出了設立調查中國偷竊美國知識產權的特設委員會的議案，並以365票對65票獲得通過。也就是說，拜登認為川普單獨阻擋中國的方法效力低，所以他拉攏盟邦一起制裁中國，而麥卡錫又嫌拜登的力度不夠大，他還要加碼。無疑，今後美國會更加不遺餘力地打壓中國經濟。

因此，關鍵問題是，中國能否一方面解決國內的諸多問題，另一方面應付美國越來越大的壓力，而仍然能夠超越美國？

其實，若以購買力平價計算，世界銀行老早就說，中國的經濟已經於2016年超越了美國，成為世界上第一大經濟體。只不過，大家仍然在等待，看中國的GDP什麽時候能超越美國。一旦有了這個超越，那麽，中國是第一大經濟體的地位就變得名正言順，無可爭議了。這也是美國拚命阻擋中國的根本原因。

去年，由於嚴重的通貨膨脹，美國聯準會以史無前例的速度加息，導致美元不斷升值，各國貨幣普遍貶值。人民幣於年底貶到7.3元兌換1美元。若以這個匯率計算，121兆的GDP相當於16.57兆美元。可是，自從北京突然放棄清零政策之後，人民幣大幅升值，在1月16日已經升至6.71元兌換1美元。若用這個匯率計算，121兆的GDP就相當於18兆美元。

美國2021年的GDP是23.32兆美元。2022年整年的GDP尚未公布，但是據專家推算，應比2021年增加3.2%。據此，則2022 年的GDP約為24兆，比中國的18兆多出6兆。香港的《南華早報》引述北京朝陽財政研究所的數據，認為中國經濟在今後3年會以5.5%至6%的速度增加，其後的3年將以5%至5.5%的速度增加。在叫停清零後，華爾街也看好中國經濟，今年1月的前9天就有100億美元湧進中國股市。如果我們以朝陽研究所的估計的下限計算，那麽，到2028年，中國的GDP應可達到24.5兆。也就是說，超過此處估計的美國2022年的GDP。

可是，難道美國的GDP不會繼續上升嗎？這就是關鍵了。兩國GDP的比較是一個相對的概念。當中國的GDP於2010年超越日本時，並不單單是由於中國的GDP增速快，同時也是因為日本的經濟停滯不前。同理，中國的GDP是否能超越美國，不但要看中國GDP今後的增速，也要看美國的GDP是否能持續增加，和以何種速度增加。

可以注意到，在美國聯準會不斷加息的過程中，美元的價值卻於去年底從114的高峰突然下滑到102，不單是人民幣，日元和歐元也同步飆升。這是說，美國的GDP不但有其本國內部的壓力，也有國際上的壓力，特別是俄烏戰爭帶來的去美元化大趨勢和全球產業鏈重組。

2008年，美國經歷了次貸危機帶來的金融海嘯。根據美國聯準會的數據，從2007年第四季度到2009年第二季度，它的GDP萎縮了4.3%。目前，由於嚴重通膨，國債高達31.4兆，去美元化、產業鏈斷裂、利率急速上揚，不少華爾街財經專家認為，美國在今年年底到明年年初很可能陷入不景氣。如果有這種情況發生，它的GDP必然再下滑一次，那麽，中國在2030年以前超越美國的概率還是相當大的。

（作者為中美論譠社理事）

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