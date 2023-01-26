中央研究院陳建仁院士即將接任行政院院長，這將是台灣政治史上戴著最高學術桂冠的學者又戴上政治桂冠的第一人。這不但是蔡總統對前朝施政脫離學術的嫌惡，更是對陳院士必須以學術治國的期許。陳建仁院士絕對沒有妄自菲薄的空間。

陳建仁院士在答應接行政院長之前，就在臉書上預告要寬容。可見早已預見接任就會遇見反對黨會拿高端事件猛烈攻擊學術良心，這無疑是對想組成「學術內閣」的最大挑戰。但是化解的方法並不只是要求別人寬容，而是要正面解決問題。不能再以前朝3+11及疫苗價格封存30年的「掩耳盜鈴」方式來政治解決，也不能為了堅拒不廣篩而提出「偽陰性、偽陽性」把大家先迷昏，才來堵住大家的嘴，最後還是在情勢逼迫下開放廣篩。這些都是陳內閣未來必須切記的教訓。

所以陳內閣該做的第一件事就是拆彈，而且要以學術立場拆彈，大家才能心服口服。學術的精神就是有錯必須承認，理由不能用強辯或是怪到別人。人民能夠寬容認錯的院士，但絕對不會放過說謊與強辯的人，前朝官員的窘態應該依然歷歷在目。從學理上直球對決，最該學學張善政市長在當選後一筆撤銷所有「抄襲」的恩怨，高端的恩怨情面比抄襲更廣，方方面面都需要陳內閣妥善依學理處理，這是陳內閣該做的第一件事。

陳內閣該做的第二件事，是要剷除前朝留下違背學理的防疫餘毒，因為防疫是陳內閣的強項，非常適合成為施政改革的領頭羊。前朝的「以疫謀財」及「以疫謀獨」是敗選的主因之一，尤其是在台北市，當然也是陳內閣必須要積極面對處理的項目。「以疫謀財」方面，謀財工具已經成為「明日黃花」，就留給檢調及監察院來處理，陳內閣只須配合，不要包庇即可。

在民進黨自己都喊出「和平保台」，前朝路障也已經移除的情況下，幾乎已成為陳內閣必須要立即拋棄的「雞肋」。包括開放所有世衛核准的次世代疫苗，讓民眾能夠在政府的規範下自由選擇，當然也包括BNT次世代疫苗。

廢除只針對陸客的歧視性檢疫政策，所有國內、國外旅客、陸港澳旅客均遵循相同的檢疫規範，不該僅對中國大陸旅客提出歧視性政策。尤其是對於具有「聖騎士」封號的學者，竟然執行歧視性政策，這可不是真正的「騎士」精神。

前朝對大陸只開放了「小小三通」一個小縫，大小三通應該要像對其他國家一樣立即、全面開放。在陳內閣任內，我們希望能夠在春暖花開時，看到小明回國看病，大明清明節能回來掃墓，最好大陸同胞都能來台灣賞燈。只要有大陸同胞在台灣一天，解放軍就不可能對台灣攻擊，反倒是美國人來多了，解放軍的箭靶就多了，陳內閣是該好好從學理上衡量衡量了。

（作者為中華民國防疫學會理事長）