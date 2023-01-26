美國媒體日前報導，聯邦眾議院新任議長麥卡錫將於本年春季訪問台灣。此項訊息並不令人感到意外。因為去年裴洛西議長來台前，麥卡錫曾表示支持，同時揚言若自己當選議長也將來台訪問。

雖然此項訊息尚未獲證實，美國政府及中共方面也均未表態。但既有裴洛西訪台前例，相信即使北京再度表示反對，美國行政部門也不會阻攔。

美國政府不阻攔麥卡錫訪台，可能有內外雙重考量。

第一，美國民主黨雖然在去年底的期中選舉沒有大敗，但共和黨取得眾議院主導權是不爭的事實。拜登政府未來必須與共和黨妥協，才能順利推動重大政策。再加上美國國內反中勢力依然強勁，白宮及國務院沒有必要與麥卡錫以及反中鷹派勢力作對。

更重要的是，美國可以藉此再度向北京明確表示，美國對台灣事務有自主管理權。只要美國自認沒有違反一中政策，沒有支持台獨，沒有逾越台灣關係法，就堅持去做，不容外力干預。換句話說，美國想要再次向北京確認，美中關係的紅線，並不是完全由北京認定。

民進黨政府自然會對麥卡錫來訪表示高度歡迎。其一，雖然麥卡錫並非美國政府官員，而且在裴洛西之後訪台，新聞效果大為減低，但畢竟是眾議院議長，仍然具有一定的象徵意義。民進黨政府可以對外宣揚，在民進黨執政下的台灣並不孤立。

其二，副總統賴清德就任民進黨主席後，未來競爭總統大位已成定局。日前《金融時報》對賴清德自稱「務實的台獨工作者」提出質疑。促使賴清德重申「台灣是一個主權獨立的國家，沒有必要宣布獨立」，意圖爭取美國的信任。麥卡錫來訪，民進黨政府必定會安排會見賴清德。塑造美國支持民進黨的形象，從而為民進黨在2024年大選中加分。

如無意外，北京將再度對麥卡錫訪台表示反對，並且如同裴洛西訪台前，指責麥卡錫訪台有損中國國家主權和領土完整。台灣有人認為中共將在事前舉行軍演，一舉阻止麥卡錫訪台。也有人認為美國此舉旨在挑釁大陸，誘使中共對台動武，從而達到損台傷中的雙重效果。不過如此推論恐怕都言過其實。

一來，中共軍演固然可以在一時之間擾亂麥卡錫行程，但是卻無法完全打消其訪台意願。二來，中共對台動武並非兒戲。推定麥卡錫來台就能促使中共動武，顯然低估了北京的戰略定力。

平心而論，麥卡錫只是眾議院議長，屬於立法部門，與美國行政部門截然不同。若從嚴解釋，麥卡錫並不代表美國政府，雖然位階較高，但本質上與美國其他參眾議員訪台無異，即使來台也不違背美國的一中政策。北京根本沒有必要以「軍事回應」。

裴洛西訪台後實質上並沒有助長台獨聲勢。獨派人士依舊活在自己的巢臼中，想獨卻不敢獨。麥卡錫即使訪台亦復如此，對美中台三邊關係產生不了實際影響。北京只要對麥卡錫來台當作台海中的一陣微風，亦未嘗不可。

（作者為前駐海地大使）