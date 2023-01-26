好不容易找到個閣揆，但閣員不是閣揆自己找，都是大老闆幫忙喬好的，這個閣揆當起來還有什麼意思？未來的日子裡是閣揆當家？還是幕後大老闆說了算？閣員到底聽誰的？

說是替失敗者找飯碗也不為過，4年前就如此了，如今一點也不稀奇，選舉輸掉的反過頭來當勝選者的頂頭上司，是報復也好、是解恨也罷，倒楣的是選民大眾，自己心目中的人選遭落敗者復仇似的掣肘，這個選舉還有何意義？

被擊敗的鄭文燦、林佳龍、林右昌回中央，職權更大，表明是給地方一點color see！往好的方面想，新內閣的正副主持人個性都較平和，不像前閣揆那樣張牙舞爪，國會殿堂上陳建仁開口閉口天主、耶穌；鄭文燦縱橫捭闔手段靈活，會讓在野黨拳拳打進四兩棉花，使不上勁兒，反倒容易贏得某些群眾的心，這可能也是蔡英文的考量，知道來硬的不行，就施展軟功來搏取同情，頻頻與在野黨對槓的衛福部長薛瑞元、爭議多端的代理內政部長花敬群都未獲慰留就是例子。

影子內閣加上軟調閣員，未來的政壇看似不會有激烈的火花，說穿了還是蔡英文的擋箭牌，只不過劍矛掃把換成了鮮花毒草。

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