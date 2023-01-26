又逢中國農曆春節，家家戶戶依傳統習俗享用團圓圍爐年夜飯之際，蔡總統也興奮的照例在臉書發文，貼出年夜飯的4張照片，和大家分享。然而有媒體以「蔡英文『法式年夜飯』4道御膳曝光！」為標題進行報導，甚至有讀者回應稱「妳吃法國餐，我吃路邊攤」來揶揄小英總統。

誰知上情惹怒了總統府發言人張惇涵，他立即指出蔡總統過去幾年來，有機會就會跟大家分享自己的年夜飯；雖然菜色、擺盤不一，但有圖有真相，不知特定媒體和政治人物刻意炒作目的為何？台灣的習俗是過年說好話，不是大過年就在造謠說謊話。

的確是「有圖有真相」，君不見蔡總統貼出的4張照片，盤盤都是精緻量少的餐點，而且又是放在白色的大餐盤上，讓人直覺那就是十足的「法式料理」。平心而論，張發言人的解釋與辯駁，實在是有些過了頭，再說用「大過年就在造謠說謊話」幾個字，也不是甚麼「好話」或「吉祥話」，反而幫了蔡總統倒忙，讓蔡總統的年夜飯平添話題。

所幸張惇涵沒有以蔡政府慣用的「這是中共的認知戰」，或者報導的媒體及評論的讀者都是「中共同路人」來回應。如果張能說「蔡總統官邸人口簡單，除了她之外，僅有一隻愛貓『蔡想想』，因此用餐向來都是非常地精簡和使用一般的食材」來回應，不是非常的合理和更有智慧嗎？

任何事情人們都會用比較的方式來做評論。當大家看到蔡總統的年夜飯，再回頭看看台北車站及龍山寺入夜後，滿地躺著無家可歸的人；善心人士為貧苦老百姓舉辦「寒士宴」的座上客人山人海；台北市某家銀樓準備了發放給每人200元紅包，因而出現大排長攏的街景等等，讓人想到韓國瑜所強調的「莫忘世上苦人多」一點都不假。

眾人皆知，蔡總統出身富家千金，大學時代即開著跑車上學，其後又到美國及英國留學，這絕非一般家庭經濟能力所能及。再說她從2016年上任後，就自掏腰包以每月6萬元的高薪，聘請一位領有中西餐和甜點證照的女廚師，自然做出的料理不能跟路邊攤一樣。身為一國元首，又是「美食主義者」，小英的年夜飯吃的好一些並不為過，頂多只是「社會觀感不佳」吧？

不過話說回來，如果普羅大眾生活過得好一些，每個月的開銷不致捉襟見肘；薪水階級的百姓，每個月收入的增長不致被日益攀升的物價給抵銷，應該就不會出現那麼多的抱怨。還有就是總統府發言人乃是蔡總統的化妝師，發言之前必須要經過再三斟酌，才不致造成反效果。

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