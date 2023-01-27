前副總統連戰最近出版回憶錄，書中提到，前總統馬英九在2012年競選連任前，曾拋出未來可以推動兩岸簽署和平協議的主張，但後來不了了之，不知是否受到美國的壓力。連戰提起這一段過去的往事，讓許多人懷念過去馬英九執政時期，兩岸熱烈交流一片和平繁榮景象，如今政府執政6年多來，卻將台灣一步步推向戰爭邊緣，如何化解兩岸在政治上的歧見亟待兩岸聰明睿智的領導人共同思考，若是能參考19世紀奧地利與匈牙利的合併歷史，未嘗不是解決當今台海危機的良策之一。

大陸與台灣隔著台灣海峽分裂至今，大陸渴望台灣早日成為民族的一家人，而台灣主流民意是希望「維持現狀」，大陸有無思考台灣的民意為何有此想法，有無思考如何化解的對策，大陸應摒棄強者的姿態，大吃小的統一台灣，而應以對等給台灣有尊嚴且向台灣釋出善意，以解除決兩岸對峙。大陸想統一台灣，不管是以和平的方式或以武力統一這都不是對等，會讓台灣沒有尊嚴的感覺被統一，中華民國消失。但如果雙方不談統一，而以公司法上公司合併的原理，協商大陸與台灣的合併，也許會給台灣人民有對等的感覺，若再給台灣一些溫暖與善意，也許台灣會感覺有尊嚴且樂於與大陸商討合併的問題。

大陸應回想當初曾將台灣作為棄子，丟棄給日本，今日大陸已強大了，不應該強制壓迫性的統一台灣，如果大陸是台灣，會有何感想？大陸應展現溫暖而有尊嚴的讓台灣早日回歸大陸懷抱，這才是真正歡迎棄子回家之道。

在歷史上有奧地利與匈牙利合併為奧匈帝國，及埃及與利比亞短暫合併的例子，統一與合併結果都是兩者合而為一，但統一在語意上會有讓人大統小、強統弱的感覺，強者存弱者消失，而合併在語意上兩者是對等的，兩個個體合併為新個體，舊個體消失，新個體成立。

西元 1866 ～1867 年普奧戰爭後，奧皇與匈牙利妥協，在西元 1867 年合併成奧匈帝國。其國內憲法明確的把奧地利和匈牙利定義為兩個平等的政治實體，國際社會上會視奧匈為同一國，兩國的地方政府在立法、司法、行政、海關、財政等領域上均享有近乎獨立的自治權，唯獨外交和國防這項事務需要統一上交給中央政府管理。奧匈帝國屬於19～20世紀的列強之一，超越了當時世界上的大多數國家。

台灣與大陸若能參考奧匈帝國由奧地利與匈牙利合併的例子，雙方不談統一而是協商合併，雙方在對等、尊嚴、友善的基礎下，以類似公司法的精神商討合併，既不採用原有國號國旗，重新訂出國號，並給予台灣享有高度自治，就像奧匈帝國合併的精神，在立法、司法、行政等多項領域上享有近乎獨立的自治權，可能比較可以讓多數的台灣人民接受。當然，這樣的構想雖然不是最好的方案，但卻給雙方建立一個可以對談的機會與議題，期盼政府可以邀集各界召開國是會議，盡速對兩岸的緊張情勢廣邀可行的政策方案，給兩岸一個不衝突、不流血的和平盛世，這才是世界之幸、華人之福。

（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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