這次台灣放10天春假。韓國只有4天，但檢察官都沒得休息，準備28日傳訊韓國反對民主黨代表李在明的犯案資料。因李在明又是現任國會議員，在「野大朝小」現實政治環境下，不僅要對付李在明，還要應對民主黨169名國會議員，確實對檢察官來說，不是容易的事。

自尹錫悅上台以來，韓國人民給他的壓力是，趕快偵辦前總統文在寅和李在明的各種弊案，這才符合政黨輪替的真正意義。這可從尹錫悅的民調支持率忽高驟降、上上下下一目了然。當人民看到檢察官先把李在明周遭的人捉進牢房，就拍手鼓掌，對尹錫悅的信賴倍增。

民主黨很倒楣。因為，李在明的各種弊案是他擔任城南市長和京畿道知事時候的個人事情，可謂與民主黨完全無關，因此出現黨內「李在明派系」和「文在寅派系」意見紛。明年4月即將面對國會議員選舉，為了保護李在明，很可能繼總統大選和地方選舉敗選後，迎來「4戰4敗」的慘劇。

若比較尹錫悅與蔡英文總統，尹錫悅真是苦命人。春節前，率領韓國三星集團董事長李在鎔等130餘名企人業家跑去阿拉伯聯合大公國和瑞士，爭取300億美元的投資，促成韓國政府和企業皆大歡喜的「雙贏」局面。繼去年11月，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．本．薩勒曼訪韓，承諾40兆韓元投資，讓韓國不景氣的經濟如遇春雨般活絡起來，中東成了韓國經濟的大恩人。

尹錫悅心中只有賺錢經。他不管執政國民之力黨的黨務，目前為了明年3月8日選舉黨代表事，黨內吵吵鬧鬧不斷，但尹錫悅以施政為核心。26日與黨內幹部一起午餐時，只談出訪成果，不談黨內部事務，以免外界認為總統介入或干涉印象。

法務部長韓東勳是尹錫悅的「擋子彈」高手。春節前後，發生一連串的事件，包括濟州島等地的全國性的間諜組織、毒品案等。尤其，間諜案與文在寅、李在明及民主黨也扯上關連，事態越來越擴大。國會議員選舉前，韓東勳必須面對民主黨議員的質詢。

有堅持憲法與法治的尹錫悅總統和在國會可「一擋千」的韓東勳部長，檢察官樂意放棄春假拼命也很自然，如果他們辦不好文在寅和李在明的弊案，給人民一個清楚交代，則休想執政黨在國會議員選舉勝利。可見，上樑正，下樑不會彎。

2024年，無論對韓國或台灣都是關鍵時刻。南韓雖只有國會議員選舉，但會左右尹錫悅向後4年的施政成敗，如果讓民主黨繼續在國會阻礙，則尹錫悅就寸步難行。

此刻，從蔡英文的內閣改組來觀，實在令國人失望。執政剩下1年餘，卻找來前副總統陳建仁出任行政院長。趕走「衝衝衝」，換個「乖乖乖」。台灣經濟會好嗎？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※