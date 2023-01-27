軟實力，包含了經濟、人文、民情及歷史等，在國際關係中能迫使一個國家聽從另一個國家的要求，除了以政治及軍事的硬實力外，亦有前述的軟實力。

軟實力，可謂是一種慢性毒藥，從國家內部開始慢慢滲透，將原先的文化、傳統所消滅，而逐漸被外來文化所取代，或者融入其中，成為另一個新的文化。

9世紀時，當時的天主教，從義大利半島的羅馬向全歐洲擴張時，到達北歐時，因北歐的維京文化信奉的是，戰死於戰場上的勇士們，會被女武神帶往加拉哈德，等待諸神黃昏時刻的到來，並與諸神一同奮戰。

天主教的到來，給維京人帶來不小的衝擊：「原來，不一定要打打殺殺的，才能進的去神的國度；原來，天主的神，是如此的愛著世人。」然後，就一堆維京人開始改信天主教，而羅馬的文化也在12世紀時在瑞典教會的成立下，正式入主北歐地區。

短短300年的時間，為何北歐原先的維京文化會被取代的如此快速呢？主要是，維京文化已無法順應當時的民情，每天都打打殺殺才能進神殿，跟神愛世人、真心懺悔的就能進神的國度。哪個能夠讓人民安穩的過日子，使執政者能更有效的掌握權力跟控制人民，那個文化或是宗教，就是最好的。

由此可知，一個外來文化，能否成功取代一個當地文化，關鍵在於：當地文化是否符合民情，以及文明是否能與時俱進。天主教的文明基礎，即來自羅馬文明。

「中華」的概念，最早來自戰國末期的秦國。當時的中國，如同今日的歐洲，一座城，便是一個國。語言、文化皆不相同。秦國經歷20多代人的努力，從一個邊境小國，發展成能爭霸天下的國家；原先是為了能與其他的大國競爭（韓、趙、魏、齊、楚及燕），而當時各國之間，車不同軌、字不同文，在文化上雖有周朝的禮法支撐，但因各國長期戰亂，在思想上卻是諸子百家齊放（道、儒、墨、陰陽等），肇致了後來一統六國的始皇帝。嬴政，決定將所有語言、文化、思想等通通統一，這便是當時中華文化的基礎。

當時一個城便是一個國，一個國就是一個民族，只是在統一六國後，將這些民族通通歸納為秦，將秦的民族文化，藉由通婚的方式，去影響改變當時的六國遺民，無奈秦只維持了兩代便沒了，所以由後來取代的漢繼續努力，才有了今天的漢民族。

而後，經過明清時期的擴張，奠定了整個中國境內屬於多民族的局面，才有了民初時期，由梁啟超提出「中華民族」一詞。

但一個民族的成立，不僅僅是通過通婚方式融合才產生的，更要經由強大的文明實力，吸引週邊國家民族來學習，好比中國的漢唐華夏文明以及歐洲的古羅馬，時至今日都可以在一些國家中看到有其影子。

金門馬祖兩處與台灣所經歷過的歷史背景不同。台灣，以海島文化為結構根基，經歷荷蘭、西班牙的殖民貿易，明清的漢滿通婚，日本的殖民統治，兩蔣的中華文化，到今日的東南亞新移民。

台灣的文化，狹義上已與中國不同，雖有不同，但廣義上卻仍可見到與中國的相似之處。相似之處，用著同樣的曆法（陽曆及陰曆）、說著相同的語言、用著相同的文字；不同之處，便是我們生活之中，有著原住民的部落文化、漢文化、中華文化、日本文化、及新住民帶來的東南亞文化，加上部分的歐美文化。

台灣是個大熔爐，在一座小小的海島上，擠滿了一堆文化。筆者早期在接觸並研究時，曾感嘆世上應該沒有一個國家同台灣一樣，能夠如此接納許多的文化。可無奈的是，我們雖有包容力，但卻逐漸失去了原本的特色，因為如同近年越來越感受不到農曆新年的氛圍，我們正在失去一個文明主體、一個文化資產。

一個國家，可以有不同的民族所組成，也可以有許多的文化，但不能沒有文明的基礎，而文明是來自諸多文化中較有影響力的其中一個。

台灣的文明來自中國的華夏文明，雖然絕大多數的人不願承認，但這是不爭的事實，華夏文明確實影響著整個遠東區域（韓國、日本及東南亞諸國），但遠東區域內被華夏所影響的國家，卻已將其結合融入自身的文化民族之中，變成以華夏文明為根基的當地文化。

反觀台灣，不斷吸收著外來文化，卻沒有將其融入華夏文明，將其變為我們的當地特色文化。

近年政府提倡的教育，不斷地將華夏文明文化從課本去除，取而代之的是本地的文化，但卻沒有締造一個新文明出來，反而是將如此的重責大任甩到家庭教育內。試問，倘若一對夫妻沒有學識涵養（並非碩士、博士，而是對自身文化文明有所瞭解），是能好好將其傳承予下一代？

筆者曾經聽過這麼一句話：「國可滅，而文明不可滅！文明不滅，國滅仍可再起；但文明一滅，則此國在歷史上將不復存在。」

台灣，正在走向這段話的後半段。

（作者為自由撰稿者）

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