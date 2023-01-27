最近在美國發生這幾起槍擊慘案，讓人不免省思：究竟是華人來美國以後個性改變了，還是入境隨俗？

美國西岸這半年來接連發生槍擊案，均與華人有關，更巧的是，槍手均為銀髮一族。去年在南加橙縣教會開槍，造成1死5傷的周文偉，作案時68歲；南加州蒙特利公園市11死槍擊案的兇手陳友艮，今年72歲；在北加州屠殺7名華人農工的趙春利，年齡是67歲。除了周文偉是台籍華僑之外，其他兩位都是來自中國大陸的移民。

周文偉殺人是出於政治動機，他長年看不慣台灣長老教會藉宗教搞台獨，卻無法尋求合法的洩憤途徑，如在媒體上發表文章、上網寫臉書、寫推特，或參加理念相同的政治團體、教會，彼此抱團取暖；卻愚蠢地用槍來殺人洩憤，結果自己得在黑人充斥的黑牢中度過餘生。

其他兩位則是來自中國大陸的移民。這些為數眾多的華裔移民，本都以為移民來美國可以尋求更好的生活、更多公平的就業機會；以為只要努力工作就能過上好日子；但是由於他們長年窩在華人圈內生活，只講華語、吃中餐，所以社交圈只限於華人。他們雖然住在美國生活了數十年，除了政府及政治體制不同，其他與在國內生活沒有兩樣； 每幾年舉行一次的地方選舉及總統大選，他們也鮮少去投票，對美式民主選舉制度顯得漠不關心。

多數單身的他們，為了工作、生活、感情，不得不尋找出路。缺乏正常社交場合，多數又不懂的如何上網交友，只能到舞廳尋找同齡的異性華人，得到精神與肉體的慰藉。這自然成為他們的選擇之一。

有些則選擇與同為華工的小團體交往，尋找歸屬感。但是華人背景不盡相同，文化水平也不一樣，甚至有些因為英語能力差、長期遭受白人欺壓的華人，就會轉而欺負同文同種的華人，來維持自己那點可憐的自尊與存在價值。

華人要在美國生活，就要設法學好英文，融入當地社會，如果總是在華人圈中打轉，生活了數十年還是中國胃，只能喝熱茶吃熱食，不能接受生冷洋食；英文也只能勉強夠用，那麼辛苦移民到美國，還有什麼意義？

許多移民是為了讓小孩在美國讀書，不需要經過國內升學競爭的煎熬。一旦小孩進了大學讀書離開了父母，老人的存在價值與剩餘價值，立刻打了個大大的折扣。

前仆後繼想要移民美國、申請綠卡長期居留的華人朋友，來之前最好先想好了，是否決心學好英文準備融入美國社會？是否可以忍受長期的孤寂？是否可以接受生冷的洋食？是否可以忍受到處都沒有公共運輸工具，連買菜訪友都得開車？是否可以忍受無所不在的種族歧視？如果以上皆非，建議還是不要移民來美國，否則下場或許會跟這幾個開槍洩憤的老華僑一樣，不但無法享有幸福的晚年，說不定還老命不保。

（作者為自由撰稿者）

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