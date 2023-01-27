民進黨九合一選舉慘敗後的內閣改組已經出爐，不出各界所料的行政院長蘇貞昌及國安局長陳明通下台成真，其他的主要人事安排也大致底定。其中總統府祕書長李大維的去職並重新回鍋擔任海基會董事長，倒是有些讓人感到意外。

蔡總統感謝李大維的戮力從公，並稱從她執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予她莫大協助；但根據總統府發言人張惇涵的說法，蔡總統安排林佳龍接替李出任總統府祕書長，是期盼借重林佳龍的國安及政策專長，以及其中央與地方的完整歷練，從國際事務到地方事務領域，襄助她推動總統府業務及各項國政工作。

如果說林佳龍有國安及政策專長，熟悉國際事務，那真是有些牽強；因為他在中央政府只當過新聞局長及交通部長，最高也只是在阿扁總統底下當了7個月的總統府副秘書長，林的從政經歷和李大維相比，可真是天淵之別。實際情況乃是蔡總統只想幫林找份工作，加上李的年事已高及祕書長工作繁重，已到了「騰籠換鳥」的時候。

李大維的外交資歷完整，曾當過外交部政務次長，駐歐盟、加拿大、美國及澳洲代表。此一經歷實足以接任外交部長，惟據傳他在馬政府時期反遭冷凍。但從陳水扁指派其為駐美代表，以迄2016年蔡英文執政後任命李為外交部長，其內心應該就「已有所屬」。惟李曾長期受國民黨栽培並為之效力，其後卻轉而投效民進黨政府，因而受到「忠臣不事二主」的批評。

李大維是國民黨終身黨員，卻在綠營為官，是為政壇異數。曾有獨派人士深感不滿，戲稱他是「老藍男」，但他不以為杵，抱著同樣是奉獻國家的心志。有人認為李大維的「官癮十足」，喜歡享受當官的滋味；也有人認為他是「老驥伏櫪」，真正地是想為國家做事。不過近年每當出現他跟在蔡英文後面四處奔波出席各種活動的鏡頭，也實在是讓人感到不值及不捨。

蔡總統期盼李大維回任海基會董事長後，能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。但目前的兩岸關係處於猶如近日冰冷的冬天，同時又沒有改善的跡象，預判未來恐怕還要更糟，海基會自然成了「瞎子的眼睛和聾子的耳多」，已經喪失該有的功能。

李大維追隨蔡總統擔任國安會及總統府秘書長要職近4年，相信對蔡的施政思維與政策方針應該是瞭若指掌且點滴在心頭。因此在回任海基會董事長後，就算想有所作為，上面還有個大老闆蔡總統在盯著他，想必是寸步維艱、難以施展。李大維何不將海基會當作養老院，正好可以休息一番，以慰勞自己一生的辛勞。

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